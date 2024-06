Cuál sería el precio del dólar oficial si baja el impuesto PAIS

Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno tiene la intensión de bajar el impuesto PAIS, siempre y cuando se apruebe la Ley Bases en el Congreso. “Ya lo anuncio el Presidente, si se aprueba la Ley Bases vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba y mucho”, remarcó en una entrevista exclusiva en La Cornisa por LN+.

En ese sentido, muchas personas se preguntan qué es este tributo. Se trata del impuesto Para una Argentina Inclusiva y olidaria (PAIS) y existe desde fines de 2019, cuando se lo incluyó en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que impulsó el gobierno de Alberto Fernández al inicio de su gestión. Este se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Una de ellas son las importaciones: los bienes en general que ingresan al país desde el exterior están gravadas en el 17,5% con el tributo y eso repercute como si fuese un arancel de importación, incrementando el costo de tales productos.

Según informó Luis Caputo, está la intensión de bajar este gravamen al 7,5%. Para calcular cuánto saldrán los productos importados con la baja en el impuesto país, se debe tomar la cotización del dólar importación de bienes. Este se calcula al sumar el porcentaje del impuesto PAIS sobre el valor del dólar mayorista. Actualmente, este opera a $1058,67. Si el tributo desciende, esta divisa quedaría a $968,57.

Por otro lado, otra de las operaciones que están afectadas por el impuesto PAIS es incluido en la cotización de distintos tipos de cambio, pero principalmente para el cálculo del dólar ahorro, que también se incluye una percepción de Ganancias del 30%. También conocido como “solidario”, es la divisa que se puede adquirir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través del banco o del home banking y tiene un tope de US$200 mensuales para quienes están habilitados a comprar esta divisa. Por lo tanto, este es el valor que realmente se aplica cuando se adquiere dólares en el mercado cambiario oficial.

Sin embargo, vale remarcar que la baja del impuesto que adelantó Caputo no aplica en este caso, sino solo sobre las importaciones. Por lo tanto, no cambiará la cotización del dólar ahorro, que hoy en día está a $1878,14.

Quiénes no pueden comprar dólar ahorro

Una determinada parte de la población no tiene permitido comprar dólares en el mercado cambiario oficial

Por el cepo cambiario, no solo hay un tope mensual, sino que hay una determinada cantidad de personas que no pueden comprar dólares al valor oficial. Si una persona no tiene acceso a la adquisición de dólar ahorro, es porque se encuentra dentro de alguno de estos grupos:

Los que hayan adquirido dólar “bolsa” o contado con liquidación en los 90 días anteriores

Los argentinos que operaron Cedears, obligaciones negociables o criptomonedas en los 90 días anteriores

Beneficiarios de un plan o programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO

Personas sin ingresos declarados o “consistentes”

Cotitulares de cuentas bancarias

Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito

Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero

Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia

Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24 por ciento

Quienes tengan subsidios en las tarifas de luz, agua y gas

Empresas que liquidaron dólar soja

Quienes se acojan a la nueva moratoria previsional

