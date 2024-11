Cuáles son las dos inquietudes de De Pablo sobre la economía

El economista Juan Carlos de Pablo dijo hoy que la política económica del gobierno de Javier Milei es “no hay plata más [Federico] Sturzenegger” y que está de acuerdo con la desregulación, pero que le preocupa el “nivel de sincronización” de las medidas, ya que alentaría más la importación que la producción local. Por otro lado, también llamó la atención sobre el “reemplazo del Estado en la obra pública” porque cree que puede haber “presiones crecientes si no se repone lo que se va deteriorando”.

“En el Boletín Oficial aparecen todos los días resoluciones o decretos que sacan o eliminan cosas y me parece bárbaro porque como consultor conozco todos los recursos que gasta una empresa en burocracia cuando tiene que estar pensando en cómo sumar más consumidores o cómo enfrentar la competencia. Hay que bajar los trámites y los miedos y dejar que el empresario haga lo suyo y dedique su energía a lo que corresponde. Mi única preocupación es que no se termina de equilibrar lo que alienta la importación frente a la producción local”, dijo de Pablo en una charla para clientes de la empresa Planexware.

Consultado sobre este punto, hizo hincapié, por ejemplo, en barreras parancelarias que se van sacando, como la posibilidad de importar insumos sin la necesidad de que intervenga el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la reducción del impuesto PAIS cuando no se tocó el de débitos y créditos bancarios. “La impresión que tengo es que la importación tiene mejores abogados que la producción local. ¿Por qué las cámaras no hablan más de esto? Si vos sos el presidente de una empresa, y me decís que te fundís en un mes, caminá desnudo con una pancarta por la avenida 9 de Julio. Por ahí hay negociaciones que desconozco, pero no lo sé”, agregó.

Por otro lado, dijo que también le preocupa cómo se reemplaza al sector público en las obras públicas porque “va a haber presiones crecientes si no se repone lo que se va deteriorando”.

En cuanto a la discusión, acerca de cuándo se levantaría el cepo cambiario, de Pablo dijo que la política económica son prioridades y que es lógico que los funcionarios respondan “lo antes posible” y cambien de tema. Sobre una posible devaluación del peso, reiteró que no se puede operar sobre la base de que va a suceder porque el Gobierno no quiere una inflación en noviembre del 20%.

“¿Qué apuro tiene Santiago Bausili? No estamos en la tablita de Martínez de Hoz ni en la convertibilidad de Cavallo. Este poder ejecutivo puede cambiar la velocidad del crawling peg sin pedir permiso a nadie”, continuó.

Por último, se refirió a la relación personal entre Javier Milei y Donald Trump y dijo que Mauricio Macri necesitó más tener un buen vínculo en comparación con lo que necesitará Milei. “Trump fue el artífice del préstamo de US$45.000 millones que no tenía ningún respaldo técnico. El programa de 2018 no tenía sustento. El de 2022 fue contabilidad creativa y ahora hay que ver si el nuevo programa trae plata fresca o es más contabilidad creativa. En ese momento la colaboración del gobierno de Estados Unidos fue importantísima. Ahora, veremos. No hay que exagerar”, cerró.

En la apertura de la charla, Guido Pinto, gerente de Marketing y Ventas de Planexware, destacó que la empresa transforma el flujo de trabajo y eficientiza el intercambio de documentos comerciales entre compañías a través de sus plataformas. “En cualquier documento que soporte una operación de negocios, allí estamos nosotros: desde facturas, órdenes de compra, facturas de crédito, remitos y documentos fiscales”, cerró.

