Cuentas de argentinos: el acuerdo con EE.UU. entra en vigor en enero y el primer intercambio será a fines de 2024

Todos los papeles están listos y los gobiernos ya fueron notificados diplomáticamente. El acuerdo de intercambio financiero automático con los Estados Unidos entrará en vigor el 1° de enero y la primera ola de datos sobre cuentas de argentinos no declaradas en ese país arribarán en septiembre de 2024.

La información fue confirmada a LA NACION por la Embajada de los Estados Unidos en el país y por fuentes del Ministerio de Economía. Pese a la firma del acuerdo semanas atrás, todavía faltaban pasos y las alertas estaban encendidas. Si esos trámites no se completaban y el 1° de enero el IGA 1A (por Intergovernmental Agreement en inglés) no estaba en plena vigencia, el primer paquete de información desde el país del norte hubiera llegado recién a finales de 2025.

Como precisó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuando publicó el IGA 1A firmado –junto a un memorándum específico para los bancos- en su página web, en el noveno mes (septiembre de 2024) arribará un paquete de información que sólo contendrá la identificación de titulares de cuentas (una persona física), instituciones financieras, montos brutos de intereses, dividendos y otros ingresos –no se especificarán saldos– de fuente americana percibidos por residentes argentinos y depositados en cuentas estadounidenses.

El 22 de diciembre, a través de la resolución general 5303/22, la AFIP que dirige Carlos Castagneto adecuó las normas que deben cumplir las entidades financieras argentinas a la hora de recabar la información necesaria para que la entidad recaudadora argentina intercambie con el IRS (Internal Revenue Service). Por otra parte, en el Ministerio de Economía afirmaban durante esos mismos días que la publicación del IGA 1A por parte del Departamento del Tesoro norteamericano ya funcionaba como notificación al Congreso (no requiere aprobación del Senado, como otros tratados). Pero no sólo faltaban esos pasos, sino también las notificaciones de que esos trámites se habían cumplido a través de notas diplomáticas. Eso se concluyó. Como se informó previamente, la falta de traducciones –se estaban haciendo- no era un obstáculo.

“El IGA va entrar en vigencia el 1° de enero”, confirmó la oficina de prensa de la Embajada de los Estados Unidos a este medio. Esto implica, según la letra del texto firmado, que el primer intercambio será en septiembre de 2024.

La Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) fue firmada en 2010, pero entró en vigencia en 2014. Estados Unidos tiene ya acuerdos en el marco de esta ley de intercambio de información con 114 países, contando el sellado con la Argentina a comienzos de este mes. Sin embargo, hay quejas en Europa sobre la falta de información enviada por ese país, como también declaraciones de funcionarios estadounidenses y expertos que sugieren que ni los estados ni el gobierno federal cuenta actualmente con la cantidad de personal necesario para enviar ese caudal de información.

Ese acuerdo es universal –más precisamente, estándar- y no incluye particularidades por país, tampoco en el caso argentino. Es recíproco y además no es retroactivo (no incluirá la información de 2022). Sin embargo, con respecto a este último punto, algunos tributaristas y abogados expertos en impuestos recuerdan que sigue vigente el Tax Information Exchange Agreements firmado en diciembre de 2016. Se trata del paso previo y requerido para un IGA 1A. Es el acuerdo bilateral por el que la Argentina podía requerir información a Estados Unidos, pero caso por caso.

La gira de Massa por EE.UU.

Meses atrás, nadie creía seriamente que EE.UU. podía cerrar un IGA 1A con el actual Gobierno. Ese logro fue una victoria de Sergio Massa. Semanas atrás, incluso se dudaba de que efectivamente el acuerdo se hubiera firmado. Pese a ese logró, el alcance del acuerdo es acotado tanto temporal como prácticamente. Sólo incluirá información del formulario 1042-s (declaración informativa que presentan las instituciones financieras al IRS y en el que se declara la renta de fuente norteamericana recibida por no residentes) y nada del W8.

Todos los estados norteamericanos, como pasa con todo país federal, quedan incluidos en el acuerdo. Sólo se excluye a Samoa Americana, Guam, las Islas Mariana del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, porque no tienen la misma relación que los otros 50 estados con la IRS. Esos ciudadanos no pagan Ganancias en los Estados Unidos. Las salvaguardas informáticas para que el IGA 1A entre en vigencia fueron cumplidas por la AFIP tras una visita estadounidense en 2019.

El Ministro de Economía pensaba tener un blanqueo aprobado por el Congreso antes de fin de año, pero los cortocircuitos políticos entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados luego de las maniobras del kirchnerismo tras un fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura embarraron la posibilidad de que se avanzara con la iniciativa. De hecho, fuentes legislativas contaron que el proyecto todavía no había entrado al Parlamento.

