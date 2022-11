Dante Sica: “Las inversiones requieren estabilidad y no quedar atrapadas en el papel del Estanciero”

escuchar

“Tenemos mucho trabajo por adelante, si no, será otra gran oportunidad perdida. El mundo va a seguir haciendo y nosotros, con la ñata en el vidrio, viendo cómo todo ese proceso sucede”, resumió Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de la gestión de Mauricio Macri y socio fundador de la consultora Abeceb, para referirse a los desafíos que enfrenta la Argentina al cerrarse al mundo y las posibilidades de negocios.

Habló en el 12° foro de Abeceb, que se desarrolló bajo el lema “El otro cambio climático”, evento que reunió a figuras de la política, empresarios y economistas. Incluso, desde las primeras horas de la jornada se vio por los pasillos del Yacht de Puerto el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien disertará al final del día junto a Mauricio Macri, Mariano Rajoy (el expresidente de España) y Álvaro Uribe (expresidente de Colombia).

“En términos de energía, lo que abre la invasión de Rusia a Ucrania es que podamos ser proveedores de la energía de la transición, que es el gas. Pero son inversiones intensivas, que requieren de estabilidad macroeconómica y reglas del juego claras. Si quiero dólares, quiero dólares, no quedarme atrapado en el papel del Estanciero. Necesitan financiamiento, tasas de interés que les permitan hacer los proyectos rentables. Necesitan recursos calificados, porque las operaciones son cada vez más intensivas de capital. Y la Argentina tiene que empezar a mirar esa ventana de oportunidad para las transformaciones”, enumeró.

Además, el exfuncionario dijo que América Latina “hoy es irrelevante” para el mundo y destacó que la agenda del siglo XXI del país continúa “irresuelta”. Por otro lado, retomó la reflexión de otro de los oradores, en la cual se destacó que Europa puede ser resiliente porque tiene tres componentes: apertura, reformas y estabilidad. Sin embargo, Dante Sica aseveró que la Argentina “carece de las tres”.

“No tenemos estabilidad, somos el país de América Latina que más cayó en los últimos 15 años. Nos empobrecemos y nos hacemos más pobres en crecimiento. No avanzamos en las reformas. Al contrario, las reformas son negativas y tienden a afectar mucho más la competitividad y la productividad. Y claramente no estamos abiertos al mundo. A pesar de que algunos números pueden ser mejores, somos un país con sesgo anti-exportador, con una capacidad de exportaciones de pocos componentes importador y un país muy commoditizado en términos de salida. Si no tomamos el desafío de avanzar en el programa con una mirada integral... La estabilidad sola no alcanza”, completó.

Con respecto a las oportunidades que tiene el país por delante, el exministro de Producción y Trabajo resaltó la importancia del litio y cobre. Sobre todo en un mundo que está yendo hacia una transición energética sustentable. En ese sentido, hizo hincapié que las industrias buscan dos cuestiones: energía barata y recursos humanos calificados. “A pesar de todo el quilombo que tenemos, están viniendo. Porque son inversiones a largo plazo y dicen ‘En algún momento los chicos alguna corrección van a tener que hacer’”, bromeó.

Otro de los puntos destacados de la jornada fue la relación entre la Argentina y Brasil, el principal socio comercial, y cómo se modificará el escenario tras la victoria de Lula da Silva en el país vecino. Para Sica, la afinidad ideológica “nunca sirvió para nada en la construcción de un Mercosur más profundo”, sino que sigue habiendo problemas como el cobro del doble arancel, la falta de reconocimiento de laboratorios y certificaciones, sumado a problemas de normativa.

Sobre este punto también disertó de forma remota el embajador de Brasil, Daniel Scioli, en el panel “Las nuevas demandas globales y el potencial exportador de las empresas”. Para el funcionario, la victoria de Lula es “muy oportuna por su compromiso histórico con la integración y fortalecimiento del Mercosur” y destacó que el primer país que visitará el país electo será la Argentina.

“En la comisión que tengo, en el marco de esta crisis de la globalización, tenemos que fortalecer lo regional. Comenzando con la integración con Brasil. Hay que valorar un mayor autoabastecimiento, la soberanía y la autonomía de sectores estratégicos, como la energía. Ahí tuve la oportunidad de conversar sobre la agenda que tenemos para que se formalice un gran acuerdo binacional en el próximo tiempo, que tiene que ver con un capítulo de integración financiera. Considero que tenemos que potenciar el pago en monedas locales. Se habla en el mediano-largo plazo de una moneda en común”, adelantó Scioli.