Debate en las redes por un supuesto plan del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein

El periodista Horacio Vertbitsky difundió hoy un documento atribuido al viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, con un supuesto programa de estabilización que propone eliminar el déficit fiscal de manera “creíble”, un desdoblamiento cambiario y una devaluación del dólar oficial del 50%, que lo llevaría a $200 desde el 1° de septiembre.

Según el texto, que fue subido a la plataforma Scribd y figura fechado el 26 de julio, el viceministro propone una suba promedio del 100% de las tarifas de gas, luz y transporte y sólo subsidios para la población muy vulnerable (tarifa social), la eliminación de transferencias discrecionales a las provincias y recortes lisos y llanos en inversión pública. En caso de que no se quisieran aumentar en esa magnitud las tarifas, habría que encontrar consensos con la oposición para incorporar una suba moderada de impuestos.

Por otro lado, la devaluación del dólar oficial permitiría dejar fijo el tipo de cambio hasta marzo de 2023 para luego indexarlo desde abril de ese año bajo el sistema administrado. De acuerdo con los cálculos, si a eso se suma un aumento de tarifas del 100%, con indexación también luego de varios meses de estabilidad, una indexación salarial y una razonable caída del margen bruto de las empresas (sin afectar su rentabilidad normal), la inflación que mide el Indec marcaría las siguientes subas aproximadas del índice de precios (IPC): 20% en septiembre, 10% en octubre, 5% en noviembre, 2,5% en diciembre, 1,5% en enero, 0,7% en febrero y 0,4% en marzo.

“No se me escapa que factores inerciales varios y fallas de ejecución del plan puedan producir una inflación un poco más alta que la proyectada. El territorio siempre es diferente del mapa. Pero aferrarse al mapa, a la hoja de ruta, es muy importante y cuando resulte aconsejable, se procedería a realizar ajustes y correcciones pertinentes”, agrega el documento atribuido a Rubinstein.

Voceros del viceministro de Economía no desmintieron terminantemente la autoría del texto y se limitaron a decir que “no les consta que sea de Gabriel Rubinstein y que lo están verificando”. Más allá de esto, dijeron que Rubinstein está trabajando en la planificación 2023 y que en una semana se compartirán los lineamientos del plan.

Las propuestas atribuidas a Rubinstein motivaron distintas opiniones en redes sociales. Entre ellos, la del director de Research for Traders, Darío Epstein, que dijo que no lo veía conducente. “Recién sacaron el bono dual. Hay unos 7000 millones de futuros de dólar y un salto del 40% del tipo de cambio oficial lleva la inflación del mes arriba del 15%. Me imagino alguna medida, pero no una devaluación. Veremos el 1/9″, afirmó en su cuenta de la red social Twitter.

— Dario Epstein (@DarioEpstein) August 28, 2022

En el mismo sentido, el economista Carlos Rodríguez (exviceministro de Economía) consideró que el Gobierno no puede devaluar por los futuros, pero dijo que puede hacer que se liquide un 1% al dólar oficial y el 99% restante al contado con liquidación (CCL).

— Carlos Rodriguez (@carod2015) August 28, 2022

Por otro lado, Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, dijo que nadie anunciaría una predevaluación, sino que estos movimientos suceden sin aviso.