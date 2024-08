Con un anuncio y un proyecto, arranca la política de cielos abiertos

Escuchar

Los cielos abiertos ya llegaron. En los próximos meses llegarán al país aviones con matrícula chilena, algo que no estaba permitido con la anterior regulación, y también hay compañías estudiando traer a la Argentina tripulaciones de otro origen.

Después de la publicación del DNU 70, los decretos que modifican el Código Aeronáutico y los acuerdos de Cielos Abiertos que se firmaron con distintos países, hoy la low cost Jetsmart anunció que sumará dos aviones de matrícula chilena en octubre y noviembre próximos con los que duplicará su oferta de asientos y sumará tres rutas nuevas.

“Vamos a traer dos aeronaves en octubre y noviembre próximos y vamos a sumar empleos y conectividad. Vamos a reestructurar nuestra oferta y, en enero de 2025, vamos a estar en el doble de asientos de lo que volamos en junio y adicionalmente tendremos tres rutas nuevas: Mendoza-Salta, Mendoza-Bariloche y Buenos Aires-Comodoro Rivadavia”, dijo Estuardo Ortiz, CEO de Jetsmart, durante el anuncio en el Palacio Paz boutique hotel.

El ejecutivo destacó que “la Argentina esté poniéndose al día con la regulación de la región y del mundo”, y resaltó que el hecho de que aviones de matrícula extranjera puedan hacer cabotaje es algo que ya estaba permitido en todos los países. “Es importante porque los activos de la aviación son costosos y nuestros mercados no son tan grandes, falta desarrollarlos. Una flota única que pueda usarse en todos los países da mayor flexibilidad”, explicó.

Los dos aviones Airbus A320 que llegarán son de matrícula chilena y lo que resta para que estén operativos para hacer cabotaje es un acuerdo de doble vigilancia con Chile. Se firmará próximamente entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y su par del país vecino.

En el pasado se había firmado uno para que Latam operara un vuelo con destino a Miami durante el gobierno de Mauricio Macri, pero ese entendimiento estaría vencido. En ese caso, la empresa cambiaba de tripulación chilena a argentina al tocar suelo local, mientras que ahora Jetsmart hasta podría utilizar tripulación chilena por las modificaciones que se introdujeron al Código Aeronáutico.

La low cost argentina Flybondi también prevé traer cinco aviones al país procedentes de Lituania con tripulación de ese origen, según fuentes oficiales. La aerolínea aún no confirma la procedencia de las aeronaves que alquilarán.

Los dos aviones se sumarán a los ocho que actualmente tiene Jetsmart en el país y la idea es que operen, uno en el aeroparque Jorge Newbery y el otro en el aeropuerto ministro Pistarini de Ezeiza.

“Más que cielos abiertos, nuestra idea es ir camino a cielos únicos. Que en toda Sudamérica se vuele como si fueran vuelos de cabotaje. Para eso, ya firmamos acuerdos con seis países de la región y dos extra región y pronto estaremos anunciando nuevos entendimientos. Esto no es anuncio, es una realidad, la competencia resulta en mejores servicios y mejores costos. Donde Jetsmart compite la tarifa baja a la mitad. Buenos Aires-Montevideo bajó de US$800 a US$400 y con la ruta Buenos Aires-Asunción pasó algo similar”, dijo a su turno el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Estuardo Ortiz, CEO de Jetsmart, durante el anuncio

También estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que dijo que el anuncio “es el resultado de perderle el miedo a la libertad”. “El empresario está para servir, no para perjudicar. Los países no son ricos porque no quieran, sino porque hay papelitos que dicen que hay cosas que no se pueden hacer porque a alguien se le ocurrió. Son restricciones a la competencia. Nuestro trabajo es ir sacando esos papelitos. Esperamos que este círculo virtuoso continúe y se vaya profundizando”, sostuvo.

También estuvieron el secretario de Turismo, Daniel Scioli; el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Julia Cordero; el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, entre otros.