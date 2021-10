Descontento entre las empresas por el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno

El congelamiento de precios hasta enero de 2022 sobre 1245 productos, con el que el Gobierno busca combatir la inflación, fue recibido con descontento y resignación por las empresas, que esgrimen que se trata de una medida que en el pasado ya se demostró ineficaz a la hora de frenar los aumentos en las góndolas.

Si bien ninguno de los empresarios que participó de la reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se levantó de su silla y abandonó el lugar en señal de disconformidad, sus voces se hicieron oír una vez concluido el encuentro, en el que, según dijeron, no hubo “acuerdo”, sino que más bien fue una indicación de cómo quieren desde el Gobierno que se hagan las cosas.

Un empresario de una importante compañía de consumo masivo, que se mostró molesto por lo allí decidido, comentó: “Participamos de la reunión, todo en buenos términos, pero no fue bien recibida la medida. El foco sigue estando en las empresas y es necesario evaluar toda la cadena de valor”.

No fue el único que llegó a esa conclusión, puesto que varios de sus pares destacaron que la reunión fue muy cordial, que Feletti habló en buenos términos, fue conciso y expuso su pedido con claridad, pero remarcaron que la medida es totalmente “antipática” además de “ineficaz”.

“Para ser el primer pedido que hace un funcionario que asumió hace apenas 48 horas, es como mínimo apresurado”, protestó el hombre de negocios.

En tanto, desde una importante alimenticia, criticaron que se siga impulsando la cuestión de que los alimentos industrializados son los únicos culpables de la inflación. “Está claro que hay muchas otras variables y productos que influyen, como por ejemplo todos los frescos, cuyas productoras ni siquiera fueron citados hoy”, remarcaron las fuentes.

Un hombre que estuvo en la reunión en representación de una multinacional (y que pidió mantener su nombre en reserva) enfatizó que se trata de la misma receta que se instrumentó sin éxito hace un año. “La única diferencia es que ahora será por 90 días, algo que, como no los conozco mucho [a los nuevos funcionarios de Comercio Interior], no puedo decir si se va a cumplir o no. Lo que palpo entre mis pares es que hay mucho descontento”, subrayó.

Por otra parte, además del rechazo y el descontento, también reina la expectativa por conocer la notificación oficial de lo que se decidió en el encuentro de hoy. “También estamos esperando la propuesta formal, porque todo lo piden de hoy para mañana, lo que siempre parecen decisiones electoralistas e improvisadas. Querían la foto y salir a decir «acordamos», pero en realidad no acordamos nada, sino que lo que sucedió es que ellos dijeron qué es lo que se pretende que se haga. Acá no hubo consenso”, concluyó un directivo de otra empresa con varios años en el mercado.