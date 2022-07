Dólar bitcoin: la cotización que no duerme reaccionó tras la designación de Silvina Batakis

La cotización del “dólar bitcoin” volvió a avanzar en las principales plataformas, tras el anuncio de la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Esta noche, la divisa se vende a cerca de $300 en algunos sitios, tras llegar a $270 durante la mayor parte de la jornada, es decir $31 más que el cierre del blue el viernes.

Estas subas dan cuenta de un aumento cercano a los $60 desde ayer por la tarde, cuando se conoció la renuncia de Martín Guzmán.

En Binance, el exchange más popular en el mundo y uno de los más utilizados por los argentinos, las stablecoins -criptomonedas estables con paridad atada al dólar- se ofrecen con una gran dispersión de precios, mientras que el mercado comienza a acomodarse tras la designación de la nueva ministra. Si bien el volumen de este mercado tiene sus límites, crece en popularidad en el país por las restricciones a la compra de dólares y permite la compraventa de la divisa estadounidense 24/7 (es decir, todo el día) y establecen la cotización de lo que se conoce como “dólar bitcoin”.

El dólar blue, en contraste la versión cripto, cierra su operación cerca de las seis de la tarde, los días hábiles. A última hora del viernes, la moneda cotizaba en la city porteña a un máximo histórico. El dólar “Binance” o “bitcoin” suele seguir sus pasos y despierta dudas sobre cómo evolucionará la cotización en la apertura de operatoria, mañana.

La suba en la plataforma casi duplica el aumento del dólar blue en todo el año. Desde comienzos de enero a la fecha, el dólar paralelo pasó de $208 a $239.

Esta cotización cripto fue noticia durante todo el fin de semana. La renuncia de Martín Guzmán, ayer sábado, no escapó a las reacciones en una plataforma que no duerme. Los traders no tardaron en responder a la noticia a través del exchange y negociaron un nuevo precio. Luego de conocerse la salida de Guzmán, los vendedores ofrecieron USDT (el equivalente a un dólar) a un promedio de $270, $30 más que el cierre del blue del viernes. Es así debido a que las transacciones son entre particulares, que se transfieren el valor a través de sus cuentas bancarias o wallets.

Un mercado volátil

Durante la semana pasada, el Banco Central oficializó restricciones para el acceso a divisas para importadores, en un intento por frenar la salida de dólares e intentar recomponer el stock de reservas. Así, la entidad pudo acumular un saldo positivo de casi US$1000 millones, pero al mismo tiempo se dispararon los dólares paralelos, que alcanzaron récords nominales.

El viernes, el billete informal volvió a la cotización nominal más alta que se tenga registro, cifra que registró durante gran parte de la semana.

Los tipos de cambios financieros, que permiten hacerse de la moneda dura mediante la compra-venta de bonos, registraron algunos leves descensos tras una semana al alza. El MEP con títulos AL30 se ofreció a $248,03 y el contado con liquidación (CCL), a $252,22 (-0,2%).