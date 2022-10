Dólar hoy: un cambio en el registro de importaciones benefició al Banco Central, que cortó la racha vendedora de reservas

escuchar

El debut del nuevo sistema para habilitar importaciones, que el Gobierno puso en vigencia hoy, le trajo beneficios al Banco Central (BCRA), ya que detuvo momentáneamente la sangría de reservas. Luego de vender US$344 millones en las últimas seis jornadas hábiles, la entidad monetaria compró hoy US$23 millones y redujo el déficit de intervenciones en el mercado cambiario.

El Banco Central pudo comprar divisas por primera vez desde que finalizó el esquema del dólar soja, por el cual se le daba a los productores un tipo de cambio oficial más alto para incentivar las exportaciones. Hasta el martes 4 último, la entidad había comprado US$48 millones, pero, tras la finalización del incentivo, el BCRA vendió dólares a un ritmo de más de US$55 millones al día. Con la compra de divisas que realizó en la jornada, las intervenciones en el mercado pasaron a ser deficitarias en US$273 millones en el mes.

El Gobierno logró detener el goteo, al menos de manera transitoria, con el cambio de régimen por el cual las empresas piden autorizaciones para exportar, ya que desde hoy rige el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), en reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

“Dificultades operativas con el nuevo sistema de autorizaciones para el acceso al mercado comprimió significativamente la demanda de divisas en la primera rueda de la semana”, dijo Gustavo Quintana, operador y analista de PR Cambios.

En el Ministerio de Economía, sin embargo, señalaron que fue un “día normal” de pedidos de importaciones y que el problema estuvo en los bancos, que “no llegaron a dar de alta a todos los responsables de comercio de cada empresa para operar con la clave fiscal en la nueva cuenta corriente única de comercio exterior”.

Esta cuenta fue creada con el SIRA para que los importadores puedan consultar y registrar en pesos todas las operaciones de venta de moneda extranjera para cancelar el pago de las compras del exterior. En el equipo del ministro Sergio Massa indicaron que los bancos “tuvieron 15 días” para cargar a los operadores responsables, pero que recién terminaron de hacerlo hoy, y que, por lo tanto, mañana debería haber más registros de pagos.

Al explicar el cambio de tendencia de las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, en el equipo de Massa también destacaron que hoy no hubo “pagos de importaciones de buques de gasoil”.

La consultora Abeceb, que dirige Dante Sica, estimó, sin embargo, que habrá “un importante freno en las importaciones durante los primeros días de implementación del SIRA, que podría rondar entre los US$1500 y US$2500 millones”.

El Ministerio de Economía decidió modificar el sistema de importaciones con el fin de “dar más previsibilidad” y unificar en una sola ventanilla los pedidos de autorizaciones; es decir, tener una mejor coordinación entre la Secretaría de Comercio, el Banco Central y la Aduana. En la práctica, sin embargo, se buscó dejar sin efecto las medidas cautelares conseguidas por los importadores para destrabar las compras del exterior sin esperar el permiso del Gobierno.

El Ministerio de Economía, por otro lado, tampoco especificó los plazos en los que otorgarán las divisas a los importadores, ni se conocieron los criterios por los cuales se fijarán esos plazos, lo que genera más discrecionalidad de parte del Gobierno.

Cuidar las reservas

El Banco Central logró acumular alrededor de US$5000 millones de reservas en septiembre gracias a la implementación del dólar soja. De esta manera, según estimaciones privadas, pudo recomponer sus reservas netas en más de US$6000 millones.

Sin embargo, para los próximos meses se espera poca liquidación de divisas, debido a que, además de que es una época estacionalmente baja para el ingreso de dólares, se adelantaron las exportaciones de soja con el beneficio otorgado el mes pasado. En lo que se refiere al resto de los cultivos, los productos también están a la espera de que se les dé un tipo de cambio diferencial más alto, que compense las distorsiones de la brecha cambiaria.

En los últimos días, además de implementar un nuevo sistema para autorizar importaciones, el Gobierno aumentó las lista de bienes que tienen licencias no automáticas (LNA) -que ya representan más de un tercio del total de productos importados-, y subió la presión impositiva sobre el tipo de cambio para compras con tarjeta superiores a los US$300 y para la adquisición de bienes de lujo del exterior.

“Si las medidas no tuvieran efecto, el BCRA tendría que vender US$1500 millones mensuales y los US$6000 millones de reservas le durarían cinco meses. En FMyA asumimos que el BCRA lograría bajar a la mitad las ventas de turismo, por lo que tendría reservas para pasar el verano de 2023. Pero hay riesgos. El equipo de Massa ya no tiene mucho más margen para cuidar los dólares. Podría innovar con nuevos dólares para exportadores o sectoriales, como dólar minería, que no afecta precios locales, o seguir con más cepo a importadores, con más LNA u obligando a hacer rollover de deuda a importadores. O, incluso, seguir encepando el turismo y servicios. Más de lo mismo”, dijeron en la consultora que dirige Fernando Marull.