A cuatro días de que Javier Milei asuma como Presidente, los dólares libres vuelven a recalentarse. Este miércoles, tanto el blue como los financieros registran subas de hasta $15, en un escenario donde la inflación da signos de volver a acelerarse y ante la expectativa de conocer cuáles serán las primeras medidas que tomará el próximo Gobierno.

El dólar MEP con AL30, herramienta que utilizan los ahorristas para dolarizarse legalmente en tiempos de cepo cambiario, se negocia a $958,97 en el mercado de capitales. Significa un incremento de $11,5 frente al cierre anterior (+1,2%).

Esta tendencia también se ve reflejada sobre el dólar contado con liquidación (CCL) “libre”, incluso a pesar de que esta cotización está más ofertada por el Programa de Incremento Exportador, que les permite a quienes venden fuera del país liquidar un 50% al contado con liqui y un 50% al tipo de cambio oficial. Hoy, se vende a $924,29, un avance de $15 (+1,6%).

“Se empezó a observar una mayor demanda por los dólares financieros. Vemos estas subas como un reacomodamiento del mercado a un entorno de aceleración inflacionaria a la espera de las primeras medidas del nuevo gobierno. La brecha cambiaria se mantiene en torno al 160%, en el ‘techo’ del canal que se viene moviendo la mayor parte de las ruedas desde septiembre”, señalaron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

El dólar blue se vend ea $925 Gerardo Viercovich

Entre las cuevas y arbolitos de la Ciudad de Buenos Aires, hoy el blue se negocia a $925, una suba de $15 en comparación con el cierre anterior (+1,65%). Frente al dólar oficial mayorista, que este miércoles cotiza en los $363,60, la brecha cambiaria es del 154%.

“Si bien el próximo Gobierno dijo que va a instrumentar un ‘Plan de Estabilización’, es necesario que Milei dé claras señales de que la eliminación de los pesos no es alternativa. Mientras que la dolarización no esté completamente descartada (hablamos de 2024 y, como señal, el presidente electo no la nombró en su discurso inicial), será casi imposible recuperar la demanda de pesos cuando la inflación se dispare, algo que va a ocurrir cuando se ajusten los precios relativos”, advirtió Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

Bonos y acciones

Sigue la racha positiva entre las acciones argentinas, a la par de la suba que registra el contado con liquidación. Hoy, la Bolsa porteña se ubica en las 897.742 unidades, un avance del 1,4% frente al cierre anterior. En el panel principal, se destacan los papeles de Transportadora de Gas del Norte (+5,4%), Transener (+5,2%) y Cablevisión Holding (+4,2%).

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que allí operan registran variaciones mixtas. Por un lado, suben Despegar (+2,2%), Edenor (+2,1%) y Ternium (+1,5%). Por el otro, retroceden Irsa (-5,3%), Pampa Energía (-1,3%) e YPF (-0,6%).

En cuanto a los bonos del último canje de deuda, hoy los Globales presentan alzas de hasta un 4,67% (GD38D), mientras que los Bonares se hunden un 2,02% (AL41D). Por el momento, el riesgo país se mantiene estable en los 1937 puntos básicos.

