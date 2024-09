Dólar hoy: el blue perfora la barrera de los $1300 y cae a su valor más bajo desde junio

Escuchar

Hoy, el dólar blue cae y perfora la barrera de los $1300, hasta alcanzar el valor más bajo desde mediados de junio. Entre las intervenciones que realiza el Banco Central sobre los tipos de cambio financieros, sumada a la oferta de divisas proveniente de los exportadores y el blanqueo de capitales, desde mediados de julio se asentó un nuevo período de estabilidad cambiaria que el Gobierno busca sostener, en un esquema en el que apunta a la convergencia con la cotización en el mercado oficial.

Por segunda rueda consecutiva, el dólar paralelo tiende a la baja y se vende a $1280 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña. Significa una caída diaria de $25 (-1,92%), que le permitió tocar el valor más bajo desde el 14 de junio pasado.

De esta manera, el tipo de cambio informal se acerca a los financieros, tras meses distanciados en precio. Este jueves, el dólar MEP cotiza a $12692,4, un retroceso de $10,6 con respecto al cierre anterior (-0,8%). El dólar contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1282,10, unos $11,8 menos que ayer (-0,9%).

Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses:

La inflación va a bajar

La economía va a recuperar

Los impuestos van a bajar

Las regulaciones van a colapsar

El crédito privado va a explotar

La demanda de dinero va aumentar

Los pesos van a faltar

Los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 4, 2024

El objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, es que las cotizaciones financieras tiendan lentamente a la baja hasta alcanzar al tipo de cambio oficial mayorista, según adelantó ayer a través de sus redes sociales. Hoy esa cotización se ubica en $954,50, por lo que todavía hay una brecha del 34,3% frente al contado con liqui.

“Caputo no hizo mención sobre una eventual salida del cepo. ‘Cerrar’ la brecha desde arriba no es el escenario base del mercado. Justamente, espera que la convergencia se dé del oficial al CCL, lo que en los hechos resultaría en un salto discreto de 34,3% para que desaparezca el gap cambiario hoy. No obstante, el ministro de Economía ya dio señales de que el camino elegido podría ser el menos previsto. La reducción de la alícuota del impuesto PAÍS de 17,5% a 7,5% va en este sentido”, explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Para lograr esto, el Gobierno impulsó una serie de medidas para ponerle techo a las cotizaciones libres. La más reciente se conoció a mediados de julio, cuando anunció que el Banco Central intervendría sobre el MEP y el CCL, aunque oficialmente explicaron que el fin es esterilizar los pesos emitidos por la compra de dólares en el mercado de cambios.

Además, desde el comienzo de esta gestión los exportadores tienen la opción de liquidar un 20% de sus ventas al contado con liqui, siempre y cuando el 80% restante se haga el oficial.

