El duro pronóstico de Prat-Gay sobre el programa económico de Milei: “De la hiperinflación a la hiperrecesión”

El exministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, lanzó este miércoles por la tarde un duro pronóstico sobre el programa económico que impulsa el gobierno de Javier Milei. En una publicación que compartió en X luego de que el Indec informase que la economía retrocedió 8,4% en marzo y acumuló una caída del 5,3% en el primer trimestre, sostuvo que “nunca en la historia moderna de la Argentina hubo un ajuste fiscal exitoso”. Y agregó: “Del riesgo de hiperinflación a la hiperrecesión”.

“En marzo, la actividad económica cayó 8.4% y todo indica que ese no fue el peor mes. El ajuste del gasto público destruye ingresos y provoca caída en las ventas. La caída en las ventas deprime la recaudación de impuestos, lo que exige más recortes en el gasto para alcanzar las metas fiscales”, analizó Prat-Gay. Y alertó: “Esperemos que las autoridades hayan contemplado estos efectos de segunda ronda y eviten que el fenómeno se espiralice, como sucedió cuando se intentó mejorar las cuentas vía ajuste. La historia muestra que las mejoras que se sostienen son las virtuosas, no las viciosas”.

Las palabras del expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri estuvieron acompañadas por un pequeño fragmento de su participación en las 12° edición del Foro Económico del NOA, evento que tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En diálogo con el periodista de LA NACION Carlos Pagni, había anticipado que “nunca en la historia económica moderna de Argentina una experiencia de ajuste fiscal exitoso”.

— Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) May 22, 2024

“Infelizmente, cuando uno mira la evolución de los ingresos y los gastos del gobierno nacional, tienen un comovimiento. Están cointegrados y correlacionados. ¿Por qué digo infelizmente? Porque la política, a lo largo de los últimos 60 años, los gastó. Y cuando hay un momento en donde se recuperan mucho los ingresos, tarde o temprano, aumenta el gasto y no terminamos de mejorar las cuentas fiscales”, explicó el economista.

“El ejemplo más claro de esto son los segundos ocho años del kirchnerismo. Las dos presidencias de Cristina Kirchner. Asumió con superávit fiscal muy generoso y tiró todo eso por la borda. Como ejemplos de mejora sustantiva de las cuentas fiscales sin ajuste, tenemos el inicio de la convertibilidad y la salida de la convertibilidad, donde los números fiscales se dieron vuelta casi seis puntos, pero como consecuencia de un fuerte aumento de los ingresos”, rememoró.

En esa línea, Prat-Gay resaltó: “En todas las otras ocasiones en las que hubo un intento más o menos mancomunado y con apoyo político de ajustar las cuentas públicas, lo que terminó sucediendo es que la caída del gasto público genera una caída en la actividad económica. Esa caída en la actividad económica genera una caída en las ventas. Esa caída en las ventas genera una caída en los recursos. Y hay que volver a ajustar el gasto y entramos en un círculo vicioso”.

“Yo no sé si no estamos ahora en esa dinámica. No lo sé. El Gobierno [de Javier Milei] prende una vela, se entusiasma, vende de más cuando ve un pequeño número, porque necesita que la recuperación sea en V. Quizás porque entiende que es lo que yo estoy diciendo ahora”, concluyó.

