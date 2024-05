Economistas vinculados a Martín Guzmán dicen que la competencia de monedas es un régimen “poco claro” que “encubre la dolarización”

Escuchar

Javier Milei y Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, tienen un punto común en su discurso: que la economía argentina vaya hacia lo que denominan una “libre competencia de monedas”. En ambas perspectivas, la base de este concepto es que tanto el peso como el dólar (también otras divisas) coexistan. Sin embargo, según el equipo económico de Suramericana Visión, grupo creado por el exministro de Economía Martín Guzmán, ni la definición de esta política económica ni su hoja de ruta están “claramente delimitadas” .

Por caso, Ramiro Tosi, exsubsecretario de Finanzas durante la gestión de Guzmán, contó en una charla ante los medios que, en términos económicos, tiene más sentido hablar de “sustitución de monedas”, ya que, por la inflación y la volatilidad, los agentes del mercado empiezan a sustituir el peso doméstico en su función de reserva de valor, unidad de cuenta y medida de cambio.

Los analistas también hicieron foco en que, desde lo político, pareciera que el Gobierno busca “sacar la palabra dolarización de la escena”, a través de un discurso “confuso”.

“Como economistas, no tenemos el concepto definido [de la libre competencia de monedas]. La realidad es que las monedas compiten todo el tiempo. El peso hoy compite contra otras divisas. Que no se pueda acceder a dólares no implica que no esté compitiendo. Lo que vemos es un gran titular con muy poco contenido”, comentó Fernando Morra, exsecretario de Política Económica.

Ramiro Tosi, exsubsecretario de Finanzas durante la gestión de Guzmán Archivo

En cuanto a la comparación que hizo Kozack con los sistemas de Uruguay y Perú, de coexistencia entre su moneda local y el dólar, el especialista explicó que estos son regímenes bimonetarios: se pueden realizar transacciones y cancelar obligaciones con la moneda local o el dólar. “La Argentina es parcialmente bimonetaria, porque, por ejemplo, no se pueden pagar impuestos, es decir, cancelar obligaciones, en moneda extranjera”, detalló.

Maximiliano Ramírez, consultor senior de Suramericana, también remarcó que poner sobre la mesa la competencia de monedas es una forma en la que Milei “encubre el tema de la dolarización”, y explicó: “Cuando tenés competencia, generalmente termina predominando la más fuerte. De una canasta de monedas, lo que va a terminar quedando son una o dos monedas fuertes, ya sea el dólar, el euro o la que sea”.

A su vez, Morra agregó que si compiten monedas en las condiciones actuales, se espera que el dólar “se coma al peso”. Y enfatizó: “Hablan de competencia o dolarización en un punto de partida en donde el cepo cambiario tiene más regulaciones que antes: ampliaron el impuesto PAIS y los límites para las transacciones con CCL o MEP se licuaron. Están tratando de proponer una hoja de ruta que todavía se ve poco clara”.

A esto se suma que es necesario saber no solo qué “se puede hacer” con los dólares, sino también qué tipo de régimen cambiario hay con los pesos. “No están diciendo si el tipo de cambio va a ser fijo o flotante, o si el BCRA va a intervenir en el mercado o no, si va a haber banda cambiaria. Lo raro de la ‘competencia’ es que es un término poco económico. Me parece que es un artificio de carácter político, sobre todo en el contexto de las discusiones con el FMI, que no creo que vean con buenos ojos la dolarización”, opinó.

Fernando Morra, exsecretario de Política Económica Ministerio de Economía

Pese a los dichos del Fondo y del Gobierno, los economistas remarcaron que, ante las reformas estructurales que exige el organismo, es necesario diseñar un programa que normalice las regulaciones cambiarias: “No es lo mismo anunciar un titular que mostrar cómo vas a llevar a cabo ese proceso. Lo que no vemos bajo ese titular, podemos verlo de forma difusa, porque no sabemos si el final es la dolarización”, aseguró Ramírez.

Por último, respecto del posible acuerdo con el FMI, comentaron que es importante ver de cerca el swap con China, ya que la Argentina pertenece a un grupo de países con “acceso excepcional”, que dependen de la sostenibilidad de la deuda y las condiciones políticas.

“Les interesa quiénes van a traer dólares. Ahora tiene que renegociar el swap. A la Argentina le conviene que los chinos digan que van a poner plata, porque el Fondo tendría más garantías de que alguien más se está haciendo cargo”, concluyó.