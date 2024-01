escuchar

Pese al cambio de Gobierno, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía mantienen una vieja práctica que caracterizó la gestión económica del exministro Sergio Massa. Se trata del rol activo y silencioso de la entidad monetaria para garantizarle liquidez al Tesoro y asegurarle una buena participación de los inversores en las licitaciones de deuda, pese a que se ofrecen tasas de interés más bajas que la inflación.

El Banco Central detalló ayer a través de la comunicación A7954 las condiciones de los seguros de liquidez que los bancos podrán comprar para resguardarse de los títulos que licitará a partir de hoy el Tesoro. Se trata de los puts, como se los conoce en la jerga financiera: un instrumento que le permite a los inversores vender los bonos del Ministerio de Economía en cualquier momento a la entidad monetaria, si proyectan una pérdida de valor.

El put option comenzó a entrar en funcionamiento en julio de 2022, durante la breve gestión de Silvina Batakis frente al Ministerio de Economía y en medio de un desarme masivo de fondos que invertían en deuda soberana. Luego, el quipo económico que lideró Massa mantuvo este instrumento para incentivar que los bancos participen de las licitaciones de deuda que hacía la Secretaría de Finanzas para financiar el déficit fiscal.

La llegada de Santiago Bausili a la presidencia del Banco Central no cambió la costumbre, aunque ahora el objetivo ya no es financiar el Tesoro, sino ayudarlo a mantener tasas de interés reales negativas.

“Hacen lo mismo que la gestión anterior, aunque ahora cambió el contexto: ya no se busca financiar el déficit del Tesoro, sino licuar el stock de pesos. Desde lo instrumental es lo mismo. Massa no tenía un plan de déficit cero y no hizo una baja de tasas reales. Pero el Banco Central sigue subordinado a la política fiscal. La entidad no está enfocada en baja la inflación, sino en generar condiciones de liquidez en el mercado de deuda del Tesoro ”, dijo el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma.

En la comunicación que publicó ayer la entidad también se informa que intervendrá en el mercado secundario de deuda del Tesoro, “con el objetivo de sostener los precios dentro de un spread [brecha] de 2% respecto de la última licitación”, como explicó el informe de la consultora Outlier.

En otras palabras, al igual que hacía el gobierno anterior, el Banco Central se mantendrá activo en el mercado secundario de deuda, pero su objetivo no será evitar que las cotizaciones de los títulos se destruyan, sino ponerle un techo a la tasa de interés, para que no supere la que ofrecerá la Secretaría de Finanzas en su licitación. “En la práctica, la intervención es la misma, ya que la tasa es la inversa al precio del bono: si le precio del bono sube, la tasa baja”, explicó Caamaño.

“El Banco Central está enfocado en generar determinadas condiciones de liquidez en el mercado de deuda del Tesoro. Va a emitir lo que sea necesario para que esto sea así. Si la tasa sube, va a salir a comprar bonos y emitirá pesos hasta que la tasa sea la que el Tesoro quiera convalidar. Por eso esto no es un plan de estabilización, ya que la tasa de interés se hizo puré. El objetivo es licuar los pasivos para forzar una dolarización o ir a un plan de estabilización”, agregó el economista.

En una entidad bancaria privada dijeron que, con esta medida, el Banco Central deja la puerta abierta a financiar de manera indirecta al Tesoro. “De ahí a que lo hagan no lo sé, pero no es bueno que esa puerta quede abierta”, agregó en reserva.

El Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, licitará hoy tres bonos cupón cero con ajuste CER (inflación) al 30 de junio de 2026, 2027 y 2028. No informó tasas indicativas ni precios máximos o mínimos.

Cuando apenas asumió el actual equipo económico, anunció una fuerte baja de tasas de interés, de 133% a 100% nominal anual, al mismo tiempo que se aceleró la inflación a más del 200% interanual. Además, anunció la eliminación de las Leliq, que eran letras a 30 días, y concentró los pasivos del Banco Central en los Pases, que es deuda con plazo de un día.

Desde el 7 de diciembre a la actualidad, la totalidad de los pasivos remunerados del BCRA pasaron de $21,4 billones a $28,3 billones, lo implica una suba de 32%. De ese total, mientras que las Leliq cayeron de $4,9 billones a $5525 millones, los Pases aumentaron 71%, de $16,5 billones a $28,3 billones.