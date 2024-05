El Banco Central retomó la compra de reservas, pero cerraría mayo con el menor saldo en tres meses

Escuchar

El Banco Central (BCRA) retomó hoy la compra de reservas, tras registrar ayer la quinta jornada con saldo de intervenciones negativo de la era Milei, aunque pudo incorporar a su tenencia por esta vía US$56 millones. Se trata de una cifra que se ubica entre las más bajas del mes, afectado por lo acotado que se mantiene el volumen operado de contado por la plaza oficial, algo llamativo en plena “temporada alta” de liquidaciones del agro.

La entidad a cargo de Santiago Bausili se quedó hoy con algo más del 22% de los US$252,6 millones en total negociados en el día, un monto que si bien fue 28,7% superior al transado ayer (en una rueda condicionada por un feriado en Estados Unidos), es inferior en más de un 50% al volumen promedio que la plaza operaba en esta época durante los años pasados. La dinámica confirma que las liquidaciones de la cosecha gruesa vienen muy demoradas.

“Si bien se cosechó el 78% de la soja (unos 40 millones de toneladas sobre el total de 50 millones que se esperan recolectar), sólo se vendieron seis millones de toneladas con ‘precio fijo’; es decir, falta vender unos 40 millones de toneladas o el 80% de la cosecha, porcentaje que equivale a casi U$S18.000 millones”, recordó en su último informe semanal el economista y consultor Fernando Marull (FMyA), quien espera que esas ventas fluyan en adelante hasta julio.

El analista de la consultora Agritrend, Gustavo López, sostiene que lo que se nota hasta acá en parte es el rezago natural de una campaña que tuvo ribetes especiales (”hubo mucho maíz tardío”, recuerda) y fue muy afectada por las intensas lluvias de marzo y abril que complicaron no sólo la recolección sino la logística de traslado. “Eso, y el rebote de los precios en los mercados internacionales, corrió todos los plazos”, sostuvo.

“ La expectativa de muchos es que esos precios pueden tener mayor recorrido al alza dado que se interpreta que los valores actuales no tienen del todo incorporado el impacto sobre la oferta mundial que tienen las graves inundaciones registradas en el sur de Brasil ni el de las sequías que, en Australia y Estados Unidos, condicionan la cosecha de trigo”, explicó.

Ese factor, según el especialista, estaría sobre la reticencia que los productores estarían mostrando para vender y no tanto el malestar con el nivel actual del tipo de cambio, “aunque ya es todo un tema”, admite.

Al respecto, llamó la atención que el BCRA haya dejado congelado en la jornada al dólar mayorista que cerró a $893,50 , “el mismo valor que ayer”, hizo notar el analista y operador Gustavo Quintana.

Piedad Ortiz, economista jefe de Wise Capital, observa que “en el acumulado del año se vendió solo el 30,5% de la cosecha de soja, cuando para este período generalmente se ejecuta el 38%, pero estimamos que eso obedece a factores estacionales y a la sequía en zonas fuertemente sojeras como Charata en Chaco. No vemos otra cosa porque la fuerte sequía de 2023 y los bajos precios internacionales no dejaron al campo con demasiado espacio para especular con retenciones de granos aunque aquellos que cuenten con espalda financiera van a hacerlo, pero no va a ser la norma general”.

Su pronóstico incorpora el dato aportado por el último informe de AG. Barómeter (de la Universidad Austral) que asegura que “muchos productores han evidenciado la necesidad de vender entre el 50 y 75% de su producción de soja y maíz para cubrir las obligaciones financieras de la campaña”. “Es lo que refuerza la expectativa en el ingreso de divisas provenientes de esta actividad”, explica.

El economista Santiago Bulat interpreta que los bajos volúmenes que se vienen repitiendo en el mercado muestran que al agro este “dólar que ya no les está rindiendo tanto”. “De alguna manera, en el último semestre el dólar se quedó fijo mientras que el resto de los precios subieron 100% por lo que uno podría pensar que de alguna manera ese dólar se abarató respecto de otros bienes”, explicó en una entrevista con CCN Radio.

“Creo, de alguna manera, que están esperando a ver cuán sostenible es este 2% de movimiento del tipo de cambio, pero veo al Gobierno muy firme en no querer moverlo”, sostuvo antes de indicar que “tal vez deban pensar en darle algún incentivo al agro para que liquide”,

Para otros analistas, el arribo de un mayor nivel de liquidaciones es cuestión sólo de tiempo. “De seguro, creo se destrabarían si se despejara el panorama político con un avance de la ley Bases y, sobre todo, del paquete fiscal en el Congreso”, dijo a LA NACION un experimentado agente cambiario.

Por lo pronto, con la compra del día el BCRA ya incorporó a sus reservas US$2452 millones en los que va del mes, y US$17.209 millones desde el cambio de Gobierno.

Pero ese saldo mensual, a tres ruedas para que concluya mayo, es inferior al de US$2882 millones que pudo exhibir en marzo y mucho menor al de US$3345 millones que alcanzó en abril.

“Parecen escasas las chances de superar las compras del mes pasado. En todo caso, puede alcanzar el saldo de marzo aunque sólo si las liquidaciones del complejo agroexportador repuntan fuerte en el corto plazo porque se sabe que la demanda crece en cada cierre de mes”, observaron al respecto desde Delphos Investment.