El BCRA aprobó dos iniciativas que negoció Massa con empresas exportadoras

El directorio del Banco Central (BCRA) aprobó hoy dos nuevas medidas para intentar alentar el ingreso y la liquidación de dólares, iniciativas que, espera, ayuden a cambiar la inquietante dinámica que muestra la plaza cambiaria actualmente, algo que los analistas descreen.

Se trata de iniciativas que están vinculadas al acuerdo que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, dijo tener con las cadenas de valor de la pesca, el agro y la minería -entre otras- para que adelanten la liquidación de exportaciones e ingresen “en los próximos 60 días un total de US$5000 millones”.

En primer lugar aprobó la emisión de una Letra en Dólares destinada a estimular el ingreso de fondos externos para prefinanciación de grandes exportadores, un mecanismo por el que los bancos que operen en comercio exterior y pujen por captar divisas ingresadas en el marco de este esquema puedan calzar el depósito captado por un monto equivalente con dicho instrumento y obtener del BCRA además una remuneración, al estilo de la que ya reciben -por caso- mediante las Letras de Liquidez (Leliqs) en pesos para costear el pago de intereses de los plazos fijos.

La idea es que las grandes exportadoras traigan los dólares que capten de sus clientes o bancos del exterior para prefinanciar dichas ventas

En este caso la precondición es que los dólares captados por el exportador queden depositados en el sistema financiero local por 180 días (aunque con posibilidad de precancelar) en una cuenta en moneda extranjera remunerada con lo que pague el regulador, una tasa que “se licitará periódicamente y se fijará en una licitación como un spread sobre la tasa SOFER (un tipo de interés que publica la Reserva Federal de Nueva York desde 2018 y refleja el costo a un día de los préstamos garantizados con Repos de títulos del Tesoro Americano).

En segundo caso habilitó el acceso a las cuentas a la vista con ajuste dólar linked a los exportadores que “anticipen en más de treinta días la liquidación respecto al plazo determinado para cada sector”, con lo que amplió el alcance del beneficio concedido la semana pasada a los productores sojeros que accedan a vendar granos para colocar hasta el 70% de lo producido por esa transacción en este tipo de cuentas.

El mecanismo, explican en la entidad, asegurará que las empresas que anticipen la fecha de liquidación (lo que le permitirá al ente rector tener una mejor planificación del ingreso de divisas) “tengan la seguridad que van a recibir el cambio a pesos actualizado a la fecha en que efectivamente liquiden esa exportación”.

Granos de soja

En la entidad admiten que ambas iniciativas fueron impulsadas por el ministro Massa y surgieron de las conversaciones que mantuvo antes de asumir con representantes de algunas empresas exportadoras.

Pero el antecedente del denominado “dólar soja” no es muy auspicioso al respecto ya que a más de una semana de generado ese mecanismo no se pudo aún detectar la apertura de ninguna cuenta ajustable por la variación del dólar oficial por parte de algún chacarero. “Hubo y hay muchas consultas, pero el contexto y las expectativas que se generaron de posibles nuevos anuncios no ayudaron”, sostienen al ser consultados al respecto.

“A pesar de que el balance cambiario es lo más urgente, por el momento las medidas anunciadas para tratar de encarrilarlo tienen un impacto acotado”, advirtieron desde Cohen Aliados Financieros.

“Son medidas parciales aunque se dejó trascender que en los próximos días se anunciarán medidas adicionales que se tratarían con la Mesa de Enlace y podrían incluir una mejora en el tipo de cambio efectivo (que por ahora es de sólo 15%, mejorando el precio percibido en “dólar billete” como proporción del precio internacional de 28% a 33%), una ampliación de plazo (rige hasta el 31 de agosto) y una inclusión de otros cultivos (por ahora, sólo soja)”, acotaron por su parte desde Portfolio Personal inversiones (PPI)