El bitcoin cayó 20% por debajo de su máximo histórico en las últimas semanas

El Bitcoin vive momentos de tensión, luego de que, tras recortar la emisión de monedas a la mitad (halving), que suele disparar la cotización en los meses posteriores, su precio empezó a desplomarse y hoy se posiciona por debajo de los US$60.000, valores en los que se encontraba en febrero, una cotización que la ubica un 20% por debajo del máximo histórico que consiguió en marzo (por encima de los US$73.000).

Sobre esta dinámica a la baja, Julián Colombo, de Bitso, aclaró que el precio responde a “millones de incentivos continuamente”, por lo que es difícil establecer razones específicas que puedan afectar su comportamiento.

La caída del precio de bitcoin responde a cuestiones macroeconómicas y geopolíticas GETTY

En cambio, las variaciones sí pueden responder a múltiples factores en conjunto. “Estados Unidos dio a conocer datos macroeconómicos, que siempre afectan a los diferentes activos, incluso a las cripto. Por otro lado, creo que el mercado estaba ‘sobreapalancado’, es decir, había mucho capital con poco manejo de riesgo, muy confiado en que el precio iba a seguir subiendo. La caída hizo liquidar muchas de esas órdenes, lo que a su vez acentuó más la caída, y así sucesivamente”, detalló.

Ramiro Menne, especialista en educación cripto de Lemon, también consideró la relevancia de los datos económicos estadounidenses: el país pasó de crecer a un ritmo del 3,4% anual en el último trimestre de 2023, a un 1,6%. Además, la inflación también se incrementó, en este caso del 2% anual al 3,7%. Luego de conocerse esto, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que mantendrá intactas las tasas de interés.

Menne explicó: “Los precios de los activos volátiles, como las acciones o las criptomonedas, varían según las expectativas del mercado. En estos últimos días, el ecosistema sufrió un retroceso, producido en parte por la incertidumbre del anuncio sobre la tasas de interés. Como la economía americana no está mostrando signos de recuperación, las chances de que estas se disminuyan son pocas”.

En general, un recorte de las tasas implica mayor inversión. “El bitcoin suele responder, a corto plazo, de manera negativa a las noticias macroeconómicas o inconvenientes geopolíticos, aunque si pasamos de días a meses y años, la situación es opuesta. Sin ir más lejos, aún con las tasas de interés de la Fed más altas en los últimos 23 años y con la inestabilidad geopolítica, el bitcoin subió más de un 100% en los últimos 12 meses y logró superar su máximo histórico a principios de 2024″, agregó.

Según Sebastián Serrano, CEO de Ripio, la corrección del 20%, si bien no es algo “normal”, sí es algo que ya se vio en otras ocasiones, tanto dentro del mercado cripto como de otros.

“Si se encadenan suficientes caídas, o si son exageradamente pronunciadas, pueden frenar la tendencia alcista y dar paso al bear market [bajista], pero no está claro que esto sea el caso ahora. Da la impresión de que esa corrección que el mercado venía haciendo se combinó con algunas noticias que impactan de forma directa o indirecta, y por eso tomó una dimensión mayor, sobre todo por cómo venía lo cripto”, sostuvo.

Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, también comentó que, históricamente, los precios del bitcoin tendieron a caer en el corto plazo, ya que los “mineros” utilizan las divisas que reciben por su actividad, que tienen altos costos energéticos, y pueden optar por vender para solventarlo y mantener así su negocio. “Con cada halving, su ganancia se ve partida al medio, por lo que recurren a la venta de sus activos acumulados”, dijo.

También planteó la posibilidad de que las salidas netas de los ETF al contado de bitcoin (los fondos que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos) estén afectan la cotización. “Las salidas y entradas de los ETF dependen de varias cosas, entre ellas la tasa de interés, la inflación y las medidas macroeconómicas. Estas pérdidas responden a una cuestión lógica: si la inflación aumenta y las métricas macro no dan buenos resultados, es probable que los inversores se decanten por un activo con menor volatilidad, como el dólar o el oro”, remarcó.

Los datos de la economía estadounidense y la tasa de interés de la Fed (liderada por Jerome Powell) impactan directamente sobre bitcoin RESERVA FEDERAL DE EEUU - RESERVA FEDERAL DE EEUU

Ahora, con la reciente aprobación de ETF de Hong Kong, resta esperar cómo seguirá el comportamiento de la criptomoneda, aunque por el momento no tuvieron una gran recepción: “Es muy pronto para juzgar el potencial impacto, pero, por el momento, no está teniendo la tracción esperada”, contó Menne. A esto, Serrano aclaró que si bien son noticias que pueden mejorar el sentimiento del mercado, no suelen impactar de inmediato en la demanda de monedas.

Pese a este subibaja en la cotización, algo que en sí caracteriza a la divisa, Colombo concluyó que no hay que tomarlo como algo negativo: “Es positivo que cada tanto el mercado se resetee y liquide el capital especulativo de alto riesgo para tener más variables sanas. La plata fácil no existe”.