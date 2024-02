Escuchar

El bitcoin sigue al alza. Luego de semanas de constantes subidas en la cotización de la criptomoneda, este jueves alcanzó los US$63.000. Se trata de un aumento de casi US$2000 en las últimas horas, un avance porcentual de 4,06%. Esto implica un despegue de 165% en la comparativa con febrero del año pasado.

La tendencia la acerca notablemente a los US$68.789 que registró en diciembre de 2021 y que marcó su máximo histórico, tras lo cual se derrumbó a US$16.195, en noviembre de 2022, por el colapso de la moneda Terra/Luna y el juicio a la plataforma cripto FTX por fraude y lavado de dinero. Desde entonces, el mercado atravesó lo que se conoce como el invierno cripto, que se caracterizó por la constante caída de los precios.

Luego del "invierno cripto" de los últimos años, la moneda digital se acerca a su valor máximo histórico RomanR - Shutterstock

Según el análisis de Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio, dada la dinámica de aumentos, en el ambiente se espera que la moneda llegue a los US$150.000 para fin de año . Sin embargo, aclara: “La verdad es que cualquier número es incierto, especialmente en este contexto. Pero ya es evidente que 2024 será, sin dudas, uno de los años más importantes en la historia de BTC”.

La búsqueda de nuevos máximos históricos para este año se sostiene, entre otras razones, en el evento denominado halving, que está programado para llevarse a cabo entre abril y mayo, y que reducirá a la mitad la emisión de bitcoins.

Serrano explicó que esta reducción “es un shock para el mercado”, a la vez que aseguró que el impacto en la relación de la oferta y la demanda provoca el primer aumento de precios, y genera “una pequeña bola de nieve”: la suba atrae la atención del mercado y de otros usuarios que, al comprar, influyen en los continuos movimientos alcistas.

También el asesor de bitcoin, blockchain y fintech, Camilo Jorajuria de León, comentó sobre esto: “Considerando que el precio es una información de mercado que surge del cruce entre la oferta y la demanda, es esperable que su valoración se eleve”. A su vez, remarcó que es “probable e inevitable” que, eventualmente, la cotización supere los US$100.000.

Desde Satoshi Tango explicaron: “El halving hace que el bitcoin sea deflacionario, a diferencia de las monedas fiat, que son inflacionarias por su emisión ilimitada hasta el punto en el que su valor tiende a cero. Este proceso hace que el bitcoin sea cada vez más escaso. Cuando un bien es escaso, su precio tiende a subir”.

Si bien en los últimos años cada recorte de la emisión —2012, 2016 y 2020— produjo importantes alzas en las cotizaciones, que incluso se extendieron a su principal competidor, ethereum, la segunda criptomoneda más importante del ecosistema, la demanda solía incrementarse meses después del evento, mientras que ahora se observa el movimiento contrario. “Esto se anticipó debido a una fuerte demanda que se esperaba con la aprobación de los ETF [fondos cotizados en la Bolsa de Estados Unidos]. Analizando este contexto, es muy probable que sea un ciclo intenso, pero tal vez más corto . La verdad es que hay incertidumbre al respecto, porque también se habla de un superciclo que durará mucho tiempo”, comentó Serrano.

La aprobación de estos fondos al contado, que sucedió en enero, permitió la entrada de inversores minoristas e institucionales al mercado cripto sin depender de las billeteras virtuales. Esto se sumó a la expectativa del próximo halving y a la reactivación del interés corporativo y particular por la moneda, que tomó impulso el año pasado, según explicó el especialista al ser consultado por LA NACION. Esta conjunción de factores influyen directamente en que la cotización supere los US$60.000.

El próximo halving, la aprobación de ETF al contado y la reactivación del interés por la cripto impulsan su cotización Shutterstock

“La reunión de esos tres hechos le dio a la principal criptomoneda del mercado un fuerte impulso, que solidifica una tendencia alcista en todo el sector y que permite esperar que en 2024 se puedan buscar nuevos máximos”, agregó Serrano, quien a la estimación de que la moneda pueda cotizar en US$150.000 para fin de año sumó que hay quienes también proyectan que pueda superar el millón y medio de dólares para 2030.

“Pero no es saludable casarse con esos números, sobre todo para nuevos inversores o personas con poco conocimiento del mercado. Sin ir más lejos, quienes compraron BTC a casi US$65.000 en su ATH [all time high o máximo valor histórico] no esperaban que unos meses después el valor se desplomara por debajo de los US$20.000″, advirtió.