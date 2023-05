Fuerte salto del déficit fiscal en abril: se duplicó y complica la meta con el Fondo

escuchar

El impacto del dólar soja I y II implementado en 2022 y de la sequía sigue golpeando las arcas estatales: en abril, el déficit primario se duplicó respecto de igual mes del año pasado. Fue de $331.372,8 millones, lo que configuró en el primer cuatrimestre un rojo de $ 1.021.300,6, es decir, 0,59% del producto bruto interno (PBI).

Este resultado fiscal es preocupante porque con este número se vuelve de muy difícil cumplimiento la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el segundo trimestre.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), indicó que en abril el déficit primario subió 100% en términos reales (se duplicó) respecto de igual mes de 2022. “Esto fue consecuencia de que los ingresos totales nacionales cayeron 17,7% interanual real y el gasto primario descendió un 9,7% interanual”, analizó el economista.

Argañaraz destacó que dentro del gasto primario hubo caídas significativas en los rubros de subsidios al transporte (45,9%), bienes y servicios (43,1%) y asignaciones familiares (38,4%). “Sin embargo, también se registraron aumentos en otros rubros. Los tres que más aumentaron fueron subsidios a otras funciones (84,5%), otros gastos corrientes (27,7%) y transferencias de capital a provincias (23,3%)”, agregó.

Asimismo, del análisis del Iaraf surge que el déficit primario del primer cuatrimestre fue del 0,62% del PBI, lo que implica una suba de 0,29 puntos porcentuales del PBI respecto a igual periodo de 2022. “Este crecimiento obedece a que los ingresos totales cayeron 0,55 puntos porcentuales del PIB, mientras que el gasto primario lo hizo en 0,26 puntos porcentuales del PBI”, especificó Argañaraz.

El economista Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, señaló que, en vista de este resultado, se hace muy difícil llegar a cumplir la meta fiscal del segundo trimestre con el FMI. “Hay que pensar que [el Gobierno] tiene para correr solo $160.000 millones de déficit entre los dos meses que le quedan para que se complete el trimestre”, señaló el especialista.

Caamaño comentó, además, que al Gobierno se le destruyeron los ingresos como resultado de los dólares soja de 2022 y de la sequía. “Lo que se ve que hicieron ahora es pisar los subsidios al transporte. No ajustan el boleto, pisan los pagos y no actualizan las compensaciones. Por eso, hay paros de colectivos en AMBA y en el interior”, explicó el economista.

En Economía también informaron que entre enero y abril el gasto primario exhibió un crecimiento de 88,7% i.a. “Se priorizaron las políticas de inclusión social, las educativas y la inversión pública en obras de infraestructura energética y vivienda”, se detalló en el informe.

El economista Lucio Garay Méndez, de la consultora EcoGo, comentó que el panorama fiscal luce más complicado de lo normal. “Hoy el gasto en términos reales se contrae muy fuerte; el problema está del lado de los ingresos, que crecen por debajo de lo que crece el gasto que ya de por sí es bajo. En parte se debe al nuevo esquema del dólar soja, donde ahora los derechos de exportación entran en cuotas. A su vez, en abril probablemente se haya cancelado parte de la deuda flotante que se generó en marzo, lo que también contribuyó negativamente”, afirmó.

Garay Méndez opinó que lo que esconde de todas formas este resultado es que no hubo mayor déficit porque en abril nuevamente el Tesoro no tuvo caja con la que afrontar dichas erogaciones. “Recién este mes vimos fuertes adelantos transitorios (AT) y financiamiento neto de las licitaciones que probablemente hagan que el déficit de mayo se profundice”, concluyó el economista.

