El desempleo bajó, pero hay menos ocupados, más desalentados y mayor precarización laboral

El desempleo bajó dos décimas en el primer trimestre de este año con relación al mismo período de 2020 -un lapso de tiempo todavía no alcanzado en gran parte por la cuarentena estricta- y llegó a un 10,2%. Esto significó que se está hoy prácticamente igual -aunque con más precarización- que al cierre del gobierno de Mauricio Macri, que acumulaba dos años de recesión y crisis cambiaria.

Pero además, esta reducción estuvo influenciada por la menor cantidad de personas que buscan trabajo, que cayó casi un punto (pasó de 47,1% a 46,3%). Esta baja inmovilizó la tasa de desocupación frente a la caída de personas ocupadas (la tasa de empleo pasó de 42,2% a 41,6%). Así, al no estar buscando activamente trabajo, aquel que ya no tiene empleo es clasificado como inactivo y no como desocupado. La subocupación, en tanto, se incrementó dos décimas en doce meses (de 11,7% a 11,9%).

Según los datos del mercado de trabajo para los tres primeros meses de 2021 difundidos esta tarde por el Indec, además, la situación laboral mejoró levemente con relación a fin de año pasado (11%). Vale aclarar que los expertos suelen hacer comparaciones interanuales para evitar la alta estacionalidad existente. Apenas conocido el número, el Gobierno lo viralizó a través de sus voceros oficiales.

El desempleo afectó en los primeros tres meses del año a 2.161.950 millones de argentinos, si se expanden los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a todo el país. Son un poco más de 60.000 personas menos que un año atrás. Sin embargo, hay más de 105.000 personas ocupadas menos. Muchas de ellas fueron declaradas inactivas y no desocupadas. Es el llamado efecto “desaliento”.

El año pasado, en el primer trimestre, el desempleo llegaba a un 10,4% (afectaba a 2,2 millones de personas), mientras que la cantidad de ocupados era de casi 19 millones (42,2%). La población activa era de 21,3 millones de personas. Actualmente, son unos 180.000 menos, según datos del Indec.

La mayor tasa de desocupación, a valores relativos, se dio en el primer trimestre en Gran Córdoba (14,8%). Detrás vinieron Gran Tucumán (14,4%), Usuhaia-Río Grande (12,3%) y los partidos del Gran Buenos Aires (11,9%). En niveles absolutos, en sintonía, la mayor cantidad de desocupados están en el territorio que actualmente conduce Axel Kicillof. Son unas 680.000 personas.

Si mirar por el espejo retrovisor es complejo para los argentinos, el futuro aún no trae buenas noticias en cuanto a expectativas privadas. El 80% de los empleadores encuestados no espera realizar cambios en sus nóminas de personal, el 7% planea disminuirlas, el 6% aumentarlas y el 7% restante no sabe si realizará cambios en el tercer trimestre, afirmó la consultora especializada Manpower en una encuesta entre empresas privadas. La pregunta a las compañías líderes fue sobre el tercer trimestre de este año.

“La cantidad de desempleados se mantienen más o menos igual en 2 millones para el total urbano y la tasa de desempleo bajó un poco porque algunos desempleados se pasaron a la inactividad”, afirmó a LA NACION, el economista y experto en mercado laboral de Idesa, Jorge Colina.

Colina estimó que lo que más crece dentro de la ocupación es el cuentapropismo (aumentaron en 250.000); le siguen los asalariados registrados públicos y privados (suba de 200.000). “El empleo asalariado no registrado sigue abajo, en 550.000 personas, que son las que eran asalariados informales, con la pandemia perdieron sus empleos, algunos volvieron por el cuentapropismo y otros todavía no volvieron”, dijo Colina.

“El mercado laboral sigue deteriorado con el empleo asalariado informal abajo en medio millón, más cuentapropismo, mayor inactividad laboral y el desempleo se mantiene básicamente igual”, cerró.

“Al considerar los aglomerados por regiones se destaca el contraste entre el Gran Buenos Aires con una caída en las personas ocupadas de 2,4%, unas 158.000 personas; con el crecimiento de 3,1% en la región Pampeana, unas 80.000 personas”, afirmó Nadín Argañaraz, economista del Iaraf.