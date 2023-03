El desempleo fue de 6,3% en el último trimestre de 2022

escuchar

El desempleo mostró un leve descenso en el último trimestre de 2022 respecto del trimestre anterior, al pasar de 7,1% de personas sin trabajo a 6,3%, lo que implicó una baja de 0,8 puntos porcentuales (p.p.). En la comparación interanual, en tanto, la disminución fue de 0,7 puntos, al pasar de 7% a 6,3%. Todo en un contexto en el que, según los analistas, hay que tener en cuenta que en el mercado laboral local hay un fuerte componente de trabajo precario.

El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su análisis sobre Mercado de trabajo, donde también publicó que la tasa de actividad se mantuvo constante y alcanzó en ambos períodos el 47,6% (cuatro trimestre y tercer trimestre de 2022). “La tasa de empleo pasó de 44,2% a 44,6%, por lo que aumentó 0,4 p.p.”, agregó el organismo.

Además, el Indec señaló: “La tasa de subocupación resultó del 10,9% de la PEA [población económicamente activa], mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,2% de la PEA”.

Si bien la subocupación bajó de 12,1% a 10,9, el trabajo informal subió de 33,3% a 35,5%.

De todos modos, sigue presente en esta medición una realidad diferente cuando se analiza desde el punto de vista de la calidad del empleo. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), comentó al respecto: “La mejora está asociada al crecimiento económico que se mantuvo hasta ese momento, que tiene que ver con una caída del desempleo, incluso de la subocupación, pero donde se mantiene en el empleo asalariado un 35% de empleo precario”.

Salvia remarcó que, si bien no se analiza desde el Indec, el 25% del empleo no asalariado tiene un 80% de un componente no registrado. “El empleo asalariado privado no creció y el empleo público sigue con un nivel elevado. La información que se ofrece da cuenta de que hubo una leve mejora en la participación laboral en un contexto donde hay fuertes problemas estructurales de heterogeneidad y segmentación del mercado de trabajo”, afirmó el especialista.

Es más, según puntualizó Salvia, con las cifras del Observatorio de la Deuda Social, a ese 6,3% de desocupación que se informó oficialmente, habría que sumarle un 25% de trabajos de indigencia, que no son solamente la subocupación sino que son empleos de muy baja calidad. “Eso implicaría subir el desempleo real a un 30%; que en cifras del Indec llega al 22%”, destacó.

En tanto, al analizar por género, se puede ver que entre las mujeres hay más desempleo. “Al observar las poblaciones específicas para la población de 14 años y más, la tasa de desocupación fue de 6,7% para las mujeres, y de 6% para los varones”, especificó el organismo estadístico oficial.

Asimismo, entre las regiones, las que mostraron la mayor tasa de desocupación fueron las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana, con 7% y 6,5% respectivamente. Al mismo tiempo, se destaca que la región con menor TD fue Noreste (3,8%).

