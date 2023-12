escuchar

Tras los anuncios de ajuste y devaluación por parte del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el exviceministro de Sergio Massa en la mencionada cartera, Gabriel Rubinstein, advirtió que las nuevas medidas de Javier Milei tienen “contradicciones” y que recaerán sobre todo en la clases media. “No digo que esté mal” , agregó.

Consultado en FM Futurock sobre el anuncio del Ministerio de Economía, el exfuncionario señaló que “fue vago y generó mucha incertidumbre”. Además, dijo que la reversión de la baja de Ganancias es una contradicción, ya que el libertario votó a favor de la ley que presentó el entonces ministro de Economía Sergio Massa. “Primero el ajuste lo pagaba la casta, finalmente mucho del ajuste lo paga la gente, que era inevitable, que no digo que esté mal”, apuntó. En ese contexto, dijo: “Hay más realismo porque hay más impuestos y lo paga el consumidor”.

Posteriormente, recalcó: “Son subas de impuestos, baja de subsidios, es un ajuste que recae sobre la población, especialmente sobre la clase media”. Asimismo, agregó: “Si querés ordenar las cuentas fiscales, era un poco inevitable subir impuestos. Hay un proceso de ajuste anunciado”.

A lo largo de la campaña electora, el ahora presidente Milei afirmó en varias oportunidades que recibe la peor herencia de la democracia. Ante esto, y al ser consultado sobre la “hiperinflación implantada” que asegura el libertario dejó el anterior mandato, Rubinstein pidió olvidar esa discusión. “Nosotros pensábamos ir al superávit fiscal e iba a haber aumento de impuestos”, dijo en alusión a las medidas que iban a tomar con Massa en caso de ganar las elecciones.

Finalmente, tras la devaluación que confirmó ayer el ministro de Economía, Rubinstein se refirió a la decisión que tomó el 14 de agosto la cartera comandada por Massa un día después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando anunciaron que el dólar oficial pasaba de 299 a $365,50: “La clave es que se pueda bajar drásticamente la brecha, en agosto no lo pudimos hacer, no había dólares. No había con qué bajar la brecha”.

Y cerró: “La clave para este tipo de programas es que el dólar libre no suba”.

El paquete de medidas de Caputo

No se renovarán los contratos laborales que tengan menos de un año de vigencia.

Se decreta la suspensión de la pauta oficial por un año.

Conforme a la Ley de Ministerios, las carteras pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54: “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% del gasto de la función pública”, analizó.

Reducción al mínimo de las transferencias a las provincias.

El Estado nacional no va a licitar obra pública y cancelará las que se haya licitado y no hayan comenzado.

Reducción de los subsidios a energía y transporte. “Se pagan con inflación”, indicó.

Mantener los planes potenciar trabajo y mantener las políticas sociales sin intermediarios.

Dólar oficial a $800: “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial 800 pesos. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Finalizada esta emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de importación, que entorpecen el desarrollo argentino”.

Sobre las importaciones, dijo: “Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la información previa de licencias”.

También anunció que se duplicará la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar.

LA NACION