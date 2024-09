El Gobierno allana el camino para canjear deuda sin pasar por el Congreso

Escuchar

El Gobierno se autohabilitó por vía de un decreto modificatorio (846/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial) a realizar canjes de bonos de deuda que haya emitido en cualquier moneda sin cumplir los requisitos fijados de la Ley de Administración Financiera (LAF) ni pasar por el Congreso.

Lo hizo al eliminar la necesidad de dar cumplimiento al artículo 65 de la LAF, es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo a favor del Estado (al menos dos de esas tres condiciones) y fijar por esta vía como único criterio el respeto de las cotizaciones de mercado de los papeles a canjear, algo que los analistas y operadores no dudan en calificar de “llamativamente laxo”.

La novedad, sumada a las definiciones del presidente Javier Milei en su paso por Wall Street, está generando un ajuste en los precios de los activos argentinos más negociados mientras se multiplican las consultas de los inversores sobre la motivaciones que habrían generado esta reforma, que llega luego de la presentación del Presupuesto 2025, un proyecto mediante el que el Gobierno solicita autorización para emitir deuda en moneda y bajo ley extranjera por hasta US$5000 millones para afrontar parte de los compromisos que debe pagar el próximo año.

“Lo que hizo el Gobierno es modificar un decreto viejo que sólo permitía hacer canjes de deuda sin cumplir dicha ley para la emitida en pesos: ahora se incorpora ‘en cualquier moneda’”, explicó un operador. “Antes, si querías reestructurar deuda en dólares, debías hacer al menos dos de las siguientes tres cosas: 1) alargar plazo, 2) bajar intereses o 3) reducir capital. En cambio, ahora, se pueden hacer canjes en condiciones de mercado sin necesidad de cumplir lo anterior.

🚨 🚨 EL GOBIERNO PUBLICO DNU QUE MODIFICA DECRETO VIEJO QUE SOLO PERMITÍA HACER CANJES DE DEUDA SIN CUMPLIR LA LAF (ley administración financiera) A LA DEUDA EN PESOS, AHORA SE INCORPORA “EN CUALQUIER MONEDA”.



Para los de boca: Antes si querías reestructurar deuda en Dólares… pic.twitter.com/6Ie2DeN7IN — Ariel Sbdar (@arielsbdar) September 23, 2024

“Se meten con facultades del Congreso: la renegociación de deuda es materia legislativa. No puede el Poder Ejecutivo autohabiltarse a renegociar deuda y hacerlo sin las pautas que el Congreso debe facultar. Lo que parece es que el Gobierno, que se cansó de decir que tenía los dólares para pagarla, al final no puede resolver el frente externo, ya que se queda sin dólares y las condiciones no mejoran para acceder a los mercados”, sostiene en un informe especial el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

LA NACION intentó comunicarse con integrantes del equipo económico, pero no tuvo respuestas al momento de la publicación de esta nota.

La flexibilización incluye una ampliación de la capacidad de intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, sobre el mercado de bonos, lo que generó un picante cruce por redes entre la expresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto 864, en concreto, habilita a hacer canjes de deuda en moneda extranjera, entre otras posibilidades, sorteando los requisitos antes mencionados que fija la LAF, algo hasta aquí solo permitido para trueques en moneda local por un decreto del exministro de Economía, Martín Guzmán.

“Dispónese que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda de pago”, reza el artículo 2 del nuevo DNU.

Claro que, además, aclara que “dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”.

“Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley de Bases y lo señalamos en nuestro documento ‘Argentina en su tercera crisis de deuda -cuadro de situación-’, publicado en febrero de este año. Finalmente, la Ley de Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de Ley de Presupuesto”, advirtió Cristina Kirchner en la red X.

ARGENTINA BAJO FUEGO



. De los fuegos del presente.



Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

“¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”, prosiguió.

La respuesta del ministro no tardó en llegar: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía. Primero heredaste dos puntos de superávit fiscal y los convertiste en siete de déficit. Luego, Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a cinco puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabía nada de economía. Quedate chillando tranquila, que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…(sic)”, la chicaneó, aunque sin aclarar las razones del llamativo decreto sobre el que no hubo más comunicación que su publicación en el BO.

Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía.

Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit.

Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de… https://t.co/9l6DWIfdUK — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2024

El Gobierno ya había intentado modificar este artículo de la LAF en la Ley Bases, aunque no logró consenso para incluirlo en el proyecto acotado que terminó siendo aprobado.

Más tarde, en el Presupuesto 2025, eliminó una mención al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera en el artículo 55 de la ley 11.672 (sin derogar el propio artículo 65 de la norma). “Finalmente, el Gobierno opta remover esta restricción a través de una Decreto”, hizo notar la Consultora 1816.

Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!! https://t.co/mDV9VIbD6z — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2024

El decreto conocido hoy también permite que el FGS pueda disponer de hasta un 70% de su cartera en bonos, cuando antes el límite era de un 50%.

