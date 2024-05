El Gobierno anunció un nuevo bono para jubilados: será de $70.000

Escuchar

El Gobierno anunció este viernes un nuevo bono para los jubilados. El encargado de la comunicación fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Al terminar, el funcionario confirmó que el monto del mismo será de $70.000.

Si bien en un primer tramo de su alocución había indicado que la medida era evaluada por la administración libertaria pero aún no había sido definida, minutos después confirmó la información. “Efectivamente el bono a jubilados va a ser una realidad”, indicó.

Tras ello sumó que “el objetivo es que el jubilado no pierda contra la inflación”. No obstante, no dio detalles de la fecha en la que los beneficiarios recibirán el bono.

Noticia en desarrollo

LA NACION