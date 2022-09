Conflicto por los neumáticos: la advertencia del responsable de Fiat y Peugeot en la Argentina

CORDOBA.- “Estamos preocupados por lo que pasa; la cadena de valor completa termina afectada por el conflicto en el sector de los neumáticos. Las automotrices, en general, tenemos para dos o tres semanas de stock. A nosotros nos quedan para una semana, diez días, si no se resuelve, tendremos que parar”. La definición es de Martín Zuppi, presidente de la filial argentina de Fiat, Jeep y RAM, grupo Stellantis.

El ejecutivo estuvo en Córdoba, en la planta de Ferreyra, donde la compañía celebró las 250.000 unidades fabricadas de Cronos, el modelo que lanzó hace cuatro años y que es el más vendido del país.

En Ferreyra se producen unas 8.000 unidades al mes, a las que se agregan 7.000 del resto de los modelos del grupo en El Palomar, por lo que la demanda es de 75.000 cubiertas mensuales, cifra a la que se agregan las de reposición.

La situación de Stellantis se suma a la que ya se vive en otras plantas. Luego de que Ford anunciara el freno la actividad de su planta de Pacheco, Toyota comienza mañana con un paro de la producción en su centro industrial de Zárate.

En el caso de Stellantis, la compra de neumáticos es a Pirelli en casi un 95%, el resto lo provee Fate. Zuppi se mostró confiado en que en la reunión de este miércoles entre las empresas y el gremio el tema se resuelva. “Todo multiplicado por cero, es cero, así que esperamos que se llegue a un acuerdo. Sin consenso, perdemos todos”, dijo a LA NACION.

Insistió en que las terminales no tienen la posibilidad de importar neumáticos de manera rápida. Por un lado, porque no cuentan con las divisas necesarias para hacerlo y porque, aun teniéndolas, no hay stock sobrante en el mundo. A esa situación se le agregan los costos logísticos y las demoras para que lleguen al país los embarques.

También insistió en que en el sector, la competencia es siempre con otras plantas de la misma marca en otros puntos del mundo, por lo que es clave conseguir condiciones de “competitividad” que permitan a las casas matrices seguir eligiendo a la Argentina.

“La pelea es con nosotros mismos, con nuestras plantas en otras localizaciones que pueden producir lo mismo, pero con menos problemas -agregó-. En el caso de la industria del neumático, es lo mismo. Hay que tratar de que no perdamos”.

Crecimiento

A comienzos de 2018, cuando se empezó a producir, el grupo fabricaba 30.000 Cronos; este 2022 serán 83.000 (18% más que el año pasado) y las proyecciones para el próximo alcanzar las 100.000 unidades. “Siempre pensando en un país más o menos normal”, ironizó ante este medio.

El 55% de lo que se fabrica en Córdoba se exporta a Brasil. “Todo el incremento estimado para 2023 es para exportación -señaló Zuppi-. El mercado interno local sería similar al de este año, así que la expectativa está puesta en Brasil, donde estamos negociando”. También están trabajando en la apertura de nuevos destinos.

La planta cordobesa trabaja con dos turnos desde hace cuatro meses; para el segundo se incorporaron 80 personas (40 mujeres) y la producción pasó de 320 unidades a 380 por día, con un “fuerte incremento” de la productividad.

El modelo que se produce en Ferreyra tiene 48% de integración nacional, el “más alto de la industria”, explica el ejecutivo. La terminal está financiando a proveedores que no tienen cupo de dólares para sus importaciones; en diciembre comenzará la nueva ronda de conversaciones con el Gobierno para definir la balanza comercial del 2023.