El Nobel en Economía, un fenómeno “norteamericano”

El premio Nobel en Economía, edición 2024, fue compartido por Karem Daron Acemoglu, Simon H. Johnson y James Alan Robinson. El monto del galardón fue repartido en partes iguales (no siempre ocurrió), de manera que para la Academia Sueca de Ciencias los tres tienen iguales méritos, más allá de que Acemoglu sea más conocido que sus dos colegas (quienes, encima, tienen apellidos tan frecuentes, que es muy difícil identificarlos).

El comunicado oficial afirma que merecieron el premio “por sus estudios referidos a cómo se forman las instituciones y afectan la prosperidad”; suficiente para quienes no son economistas, pero no para los colegas. Recomiendo leer el Scientific background, un denso texto de 57 páginas, que aclara mucho las cosas. Por qué fracasan las naciones, que Acemoglu y Robinson publicaron en 2012, es una obra de divulgación; fueron premiados por monografías publicadas en 2001 y 2002.

Mi punto hoy es complementario con la sustancia de las contribuciones premiadas. Acemoglu nació en Turquía, mientras que tanto Johnson como Robinson vinieron al mundo en Gran Bretaña. Pero tanto Acemoglu como Johnson son profesores en el MIT, y Robinson en la universidad de Chicago.

No estoy diciendo que la “temática” premiada sea norteamericana, aunque sí la metodología; estoy diciendo que desarrollaron sus contribuciones fuera de sus países de nacimiento, y cabe preguntar qué hubiera sido de sus carreras profesionales si hubieran seguido viviendo en sus países de origen.

Cuando digo que el Nobel en Economía es un fenómeno “norteamericano” aludo al hecho de que, entre los nacidos en dicho país y los migrados hacia él, suman 82% de los 96 seres humanos que recibieron el premio. Lo cual no debería sorprendernos, porque desde la Segunda Guerra Mundial el análisis económico en buena medida se americanizó, con sus ventajas y sus inconvenientes, cosa también que tiene que haber ocurrido en otras disciplinas.

Guillermo Calvo es un excelente ejemplo referido a la cuestión de la temática. Se puede sacar a un ruso de Rusia, pero no se puede sacar a Rusia de un ruso. Con Guillermo ocurre exactamente lo mismo: vivió más de la mitad de su vida fuera de su país natal, pero su obra es más argentina que el dulce de leche: inconsistencia temporal, reformas no creíbles, frenazos, reactivación sin crédito, etc. Tampoco se te dio en 2024 querido Willy; tendrás que esperar otro año.

