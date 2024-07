Elecciones en Venezuela | La reflexión de Marcos Galperin: “El comunismo es corrupto y empobrecedor”

Escuchar

Luego de que el presidente Nicolás Maduro se atribuyera el triunfo de las elecciones en Venezuela pese a múltiples denuncias de fraude y cuestionamientos de líderes internacionales, Marcos Galperin opinó acerca de los comicios. “Para los que aún tenían alguna duda, la lección de Venezuela es que podés votar que te gobierne el Comunismo, pero luego, no podés votar que dejen de gobernarte”, reflexionó el fundador de Mercado Libre.

Y siguió: “El comunismo es un movimiento autoritario, antidemocrático, corrupto y empobrecedor. Como tal, no permite elecciones libres ni justas”.

El comentario del empresario llegó tras conocerse los resultados de elecciones que eran vistas como un “momento bisagra” en la historia de Venezuela, frente a la posibilidad real de un cambio que terminara con 25 años de chavismo. Sin embargo, la jornada electoral de este domingo culminó con el régimen de Maduro adjudicándose el triunfo ante el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.

Pasada la medianoche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el primer boletín con el 80% de las mesas escrutadas, en donde reportaron una tendencia “contundente e irreversible” a favor del actual presidente Maduro con el 51,2% de los votos, frente a un 44% para la oposición.

“No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, dijo Maduro luego de ser proclamado ganador de las elecciones. “El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez no pasará, ni hoy ni nunca”, agregó.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado -quien no pudo presentarse en las elecciones por un recurso judicial pero respaldó la candidatura de González- denunció fraude y aseguró que el candidato del PUD “obtuvo el 70% de los votos y Maduro, el 30%”. “No vamos a aceptar ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No señor, violencia es ultrajar la verdad. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad”, afirmó Machado, y volvió a pedir a los fiscales que se queden junto a las actas en los centros de votación.

Las reacciones en redes

Galperin no fue la única persona del arco empresarial en manifestarse sobre lo acontecido en el país latinoamericano. Elon Musk, el magnate dueño de Tesla y X, también utilizó las redes sociales para reaccionar con dureza y calificar de “dictador” al líder chavista.

“Qué vergüenza, dictador Maduro”, escribió en su cuenta de X, al mismo tiempo que reposteó una publicación con la foto del presidente Javier Milei y con parte del fuerte mensaje que el jefe de Estado argentino había hecho en esa misma red social: “Dictador Maduro, afuera”.

“ ¡Dictador Maduro, afuera! ”, escribió Milei en sus redes, sumándose así a las manifestaciones en contra de lo ocurrido durante la jornada electoral en Venezuela.

Y alertó: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”.

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se hizo eco de los comicios presidenciales y cuestionó la veracidad de los resultados.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, marcó y cerró: “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

