Emmanuel Macron se reunió con empresarios argentinos en busca de incentivar el comercio entre ambos países

En su paso por la Argentina, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió hoy con un grupo acotado de empresarios argentinos para conocer cómo es la recuperación de la actividad económica en el país y fomentar el comercio entre ambas naciones.

Casa Rosada informó que el encuentro entre Macron y los hombres y mujeres de negocios locales tuvo lugar en el Salón de los Científicos, una vez que terminó la reunión bilateral del francés con el presidente Javier Milei, y difundió una foto en la que se ve a Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAEG); Marcos Bulgheroni, CEO de PAEG; Martín Eurnekian, CEO de Corporación América, y Eduardo Bastitta, CEO de +Colonia, fundador de Plaza Logística y miembro del Consejo de Asesores de Milei.

De acuerdo con uno de los participantes del lado empresario. que pidió hablar en off, el encuentro fue muy protocolar y fue el propio Macron el que pidió reunirse con empresarios que fueran representativos de distintos sectores económicos y que tuvieran interés en Francia o clientes o inversores franceses. “Fue una reunión de conocimiento mutuo para agradecerle el favoritismo que tiene con la Argentina, contarle cómo se está viviendo la reactivación y estabilización de la economía después de la caída y la recesión de la primera parte del año, y pedirle apoyo. Fue una charla muy general y cordial en la que pudimos hablar de todos los sectores”, describió.

Por el rubro de infraestructura hablaron Eurnekian y Bastitta, del sector del petróleo, la energía y el litio, los Bulgheroni; del comercio, Galperin, y de la tecnología, Galperin y Migoya. “Hay sectores que tienen un termómetro muy temprano de cómo viene la cosa y Mercado Libre batiendo récords de consumo también es un muy buen termómetro”, agregó la fuente.

Por último, dijo que Macron invitó a todos a vincularse más con Francia: “Más que pedir inversiones, fue muy enfático en tender puentes en términos de negocios”.

Otra fuente del sector privado coincidió en que fue una reunión formal que duró entre 30 y 40 minutos. “Hubo de parte de los empresarios una visión positiva de lo que está pasando en la Argentina y se acordó quedar en contacto para profundizar la relación con las contrapartes de Francia. Cuando viaje Milei a Francia, la idea es que haya otro encuentro de ese nivel para explorar relaciones comerciales”, puntualizó.

Por su parte, fuentes oficiales explicaron que no solo fue una reunión con empresarios, sino la inauguración de una especie de consejo presidencial de líderes franco-argentinos que se va a enfocar en el comercio bilateral. “Es algo que se había conversado con Macron en julio pasado y es muy distinto a una cámara de comercio”, señalaron.

Además de los empresarios, Macron y Milei, participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

“Acompañé al presidente Javier Milei en la recepción del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Argentina y Francia refuerzan su relación histórica y continúan trabajando en materia de defensa, economía e innovación para garantizar un futuro próspero para ambas naciones”, compartió Petri en su cuenta de X.

Por su parte, Macron afirmó: “Seguimos trabajando con el presidente Milei. Vamos a fortalecer la cooperación entre Argentina y Francia, especialmente en economía, defensa e innovación. Antes del G-20, el diálogo que mantenemos es importante para la relación entre Europa y América Latina”.

Cabe recordar que Francia rechaza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en defensa de los productores agrícolas franceses. Sin menciones a las disidencias en materia ambiental, Macron reconoció minutos antes de irse del país que el complicado acuerdo también formó parte de la conversación con Milei. “Francia se opone a este acuerdo. Y el presidente Milei me dijo que tampoco estaba satisfecho con ese acuerdo”, dijo Macron, según el diario francés Le Monde. Según fuentes oficiales argentinas, eso no significa que el país no abogue por alcanzar algún acuerdo parcial en las próximas semanas.

María Julieta Rumi Por