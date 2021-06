En abril, la economía estuvo 28,3% arriba de 2020, pero cayó 1,2% en la comparación con marzo: lleva tres meses seguidos en baja

En sintonía con lo que ocurre desde que se toma como base de comparación los peores meses de la pandemia y la estricta cuarentena en 2020, la actividad económica volvió a mostrar en abril un crecimiento de doble dígito en su medición interanual, pero, cotejada con la cifra de marzo, registró una caída de 1,2%. Así, completó su tercer mes consecutivo en baja en la estimación desestacionalizada.

En efecto, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó en abril un incremento de 28,3% en su medición interanual (i.a.) y una caída de 1,2% en la serie sin estacionalidad con respecto a marzo de 2021. Así, en los primeros cuatro meses del año el índice acumuló un alza de 8,2% interanual.

Al comparar con el piso de la recesión de 2020, trece de los sectores que conforman el EMAE registraron en abril de 2021 números positivos en comparación con igual mes del año pasado. Ahí se destacan el alza de Construcción (+221,5% i.a.) y Hoteles y restaurantes (+207,7% i.a.). La Industria manufacturera (+55,1% i.a.) fue, además, el sector económico de mayor incidencia positiva en el nivel general, seguido por el Comercio mayorista, minorista y reparaciones (+41,9% i.a.).

Por otra parte, los dos sectores que mostraron caída en la comparación interanual fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,9% i.a.) y Pesca (-0,5% i.a.). En conjunto, estos dos sectores incidieron negativamente en 0,3 puntos porcentuales en el nivel general.

Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que en este dato incidió principalmente la recuperación de la industrial y la construcción. “Obviamente, lo comparamos con abril del año pasado, el piso de la crisis de la pandemia. Dado que comenzaron a flexibilizarse las restricciones sanitarias muchos sectores comenzaron a normalizar sus actividades y ésto al compararse con el año pasado muestra una variación tan positiva. Además, en el sector industrial se está cubriendo los stocks del año pasado, por lo tanto la producción está mostrando avances por arriba de 2019. No obstante, es lógico luego de una crisis y no hay que festejar éstos números ya que la economía desde el 2011 que no está creciendo”, explicó la especialista.