En busca de dólares: el Gobierno anuncia una extensión del blanqueo para la construcción

El Gobierno tiene previsto darle impulso a un nuevo blanqueo para la construcción -ya vencido el previo a mitad de este año sin resultados- para buscar que más dólares ingresen al país y fomentar el sector.

El presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciarían esta tarde en el Molino que darán impulso político, probablemente en las extraordinarias, a una nueva ley que extienda la regularización de fondos para impulsar ese sector durante todo el año 2022.

El primer blanqueo cerró, en etapas, sus diferentes plazos el 10 de mayo de este año (se registró el 90% de los 200 millones de dólares que se terminaron blanqueando; fue el segmento más atractivo), el 9 de junio y finalmente el 9 de julio pasado, según contaron fuentes al tanto de la iniciativa.

En el Gobierno creen que avanzarán con el proyecto de ley para impulsar esta segunda etapa -aunque podrían hacerlo por decreto- ya que contaron en su momento con el apoyo de Juntos por el Cambio. El dictamen de una primera prórroga, ya obsoleta, fue acompañado por Cristina Ritondo.

“La AFIP, a cargo de la instrumentación, tardó 46 días en reglamentar la norma incluso cuando esta ya había sido publicada en el Boletín Oficial”, estimó esa primera extensión en sus considerandos. “La etapa del 5% del impuesto sólo duró nueve días hábiles”, explicó sobre las demoras en la reglamentación del blanqueo original.

“Sin decreto y sin reglamentación no había ni procedimientos formales ni garantías que hicieran efectivo al blanqueo o a las ventajas impositivas. Los plazos para blanquear corrían pero no era posible hacerlo”, indicaron los considerandos de la norma. “Además de la reglamentación, se acumularon otras dificultades: los bancos no tenían en claro el procedimiento para la apertura de cuentas y el retiro de los fondos, y durante casi toda la totalidad de los primeros dos períodos de blanqueo ni siquiera estuvo listo el registro en el que se incluyen los proyectos en los cuales se puede invertir el dinero”, se agregó.

El proyecto de una primera prorroga se había presentado el 10 de mayo y el 7 de julio la comisión de Legislación general de la cámara baja emitió dictamen al proyecto de ley que prorroga 150 días la vigencia del Régimen de incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda. Esas fechas ya son obsoletas. Según fuentes empresarias y oficiales, la idea es que el blanqueo se extienda durante todo 2022.