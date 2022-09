Encarecen el crédito bancario en pesos a sojeros para incentivar la liquidación

El Banco Central (BCRA) completó hoy el esquema de premios y castigos con que busca asegurar el éxito de “Programa de Incremento Exportador” que comenzó a regir a comienzos de semana y ya le aportó US$864 millones a sus reservas.

Aprobó una norma para encarecer el costo de las líneas de crédito a que puedan acceder los productores sojeros, como un modo de asegurar que aprovechen la oferta actual, “desacopien” granos y le permitan a esa entidad recuperar al menos una parte de lo que dilapidó en los últimos años.

En concreto, el directorio de la entidad estableció una “tasa mínima” para la oferta de financiamiento a los productores que mantengan un stock de soja superior a 5% de su producción.

La fijó en el equivalente a un 120% de la tasa de Política Monetaria, ubicada hoy en 69,5% nominal anual, lo que eleva desde mañana el piso de interés de los créditos para esta actividad al 83,4% anual.

La norma del BCRA

La idea de atar ese piso a la tasa de referencia es que el desincentivo a financiar con crédito obtenido en pesos el acopio de granos se mantenga.

Hasta aquí el único trato diferencial que tenían los productores sojeros puestos en el rol de demandantes de préstamos bancarios era que no podían acceder a las múltiples líneas subsidiadas dirigidas a fomentar muchas otras actividades. Ahora se suma este “desaliento”.

La norma prevé algunas excepciones. Por caso, los productores cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero no supere el importe equivalente a $2 millones y que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual no deberán pagar una tasa mínima “diferencial” a la hora de solicitar nuevos créditos.

En el comunicado en que informó la medida, a la que reconoce como “complementaria” de la oferta de dólar soja, el BCRA les recordó a los bancos que es “obligatoria la apertura de la cuenta dólar linked, para que los chacareros que vendan grano puedan depositar ahora hasta el 100% de los pesos” obtenidos en esas transacciones.