Entre la intendencia y Edesur: la nueva vida del vicepresidente del Instituto Patria

Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda y recientemente designado interventor en Edesur, llegará hoy a la tarde a las oficinas de la distribuidora eléctrica para comenzar su tarea de fiscalización y control, como fue comunicado anoche por el Ministerio de Economía, en un video grabado de cinco minutos, sin conferencia de prensa.

Ferraresi fue elegido por su “trayectoria en temas energéticos”, según dijeron en la Secretaría de Energía. “Es ingeniero”, agregaron. Es, también, vicepresidente del Instituto Patria.

Ferraresi es intendente de Avellaneda desde 2009, excepto por los dos años que se tomó de licencia para ser ministro de Obras Públicas (2020-2022). Previamente, fue secretario de Obras y Servicios Públicos de la misma municipalidad.

En su entorno destacan que se desempeñó como gerente general entre 2002 y 2003 de la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa), que luego fue absorbida por Enarsa. Se recibió de ingeniero laboral e ingeniero en Construcciones en la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.).

“Situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia de @OficialEdesur ya no son tolerables. Me reuní con el ministro de Economía, @SergioMassa, quien me pidió fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio”, dijo el nuevo interventor, en su cuenta de Twitter.

“La decisión política del presidente @alferdez y la vicepresidenta, @CFKArgentina nos hacen abordar este tema de forma urgente, por su impacto directo en millones de personas. Trabajando unidos y sin pausa estoy convencido de que vamos a transformar esta prestación esencial”, agregó en la red social.

El ente regulador de la electricidad (ENRE), cuyo rol es el control de Edesur y Edenor, publicó una resolución en el Boletín Oficial en la que señala que el interventor, Ferraresi, “llevará adelante las tareas asignadas por el término de 180 días, estableciendo su obligación de presentar informes parciales periódicos e informe final al ENRE y, a su vez, tenga las facultades de intimar y requerir información de cualquier índole relativa a la gestión y estado operacional de las instalaciones de la distribuidora”.

Pese a asumir este nuevo rol, Ferraresi aclaró que mientras tanto seguirá como intendente de Avellaneda. “Asumiré este compromiso con mucha responsabilidad y trabajaré junto al ENRE para beneficio de las y los ciudadanos. Al mismo tiempo, seguiré ejerciendo mis funciones como intendente de Avellaneda”, indicó, quien buscará este año su tercer mandato consecutivo al frente del municipio.

El año pasado, luego de los cortes de luz en el verano, el ENRE ya también había tomado la decisión de designar una veedora en Edesur. “A fin de evitar la repetición de eventos de esta magnitud y extensión que la Interventora del ENRE [Soledad Manin en este entonces] designó como veedora a Silvia Carmen Merzi, quien además es la Jefa del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENRE”, dijeron en enero de 2022.

“Como veedora, Merzi tendrá plenas facultades para fiscalizar y controlar todos los actos que hacen a la gestión técnica y comercial que realiza EDESUR S.A. en la prestación del Servicio Público de Distribución de energía eléctrica. Asimismo, será designada por el plazo prorrogable de 45 días o lo que resulte necesario hasta que la prestación del servicio se encause en los estándares establecidos en el mencionado Plan y en las normas de calidad definidas en su contrato de concesión”, agregaba el comunicado.

La diferencia ahora, según explicaron en el ENRE, es que “la veeduría realiza un control expost, el interventor va a estar en forma presencial”.

Ferraresi, por lo tanto, deberá distribuir su tiempo entre la intendencia, la campaña electoral y la intervención en la distribuidora para realizar los informes periódicos.

En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el ENRE también designó una veeduría a través de la resolución 183, que tenía como fin “fiscalizar y controlar todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”. El veedor designado en ese entonces fue Luis Miguel Barletta, que actualmente se desempeña como “asesor en Energía Ad-Honoren de la provincia de Santa Cruz”.

En la recientemente publicada resolución 307, el ENRE justificó también la intervención actual en que “Edesur no ha cumplido con las inversiones comprometidas de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)”, pese a que esa RTI fue suspendida en agosto de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y luego dada de baja definitivamente en diciembre de 2019, con la llegada de Alberto Fernández.

Desde entonces, las tarifas de las distribuidoras eléctricas del AMBA aumentaron solo 32%, cuando la inflación acumulada en el mismo periodo fue de más de 300%. Para este año, el ENRE concedió un aumento de 262% para el año, repartido en dos incrementos: 108% en abril y 73% en junio, para recomponer el atrasado tarifario, como explicaron en el Gobierno.

El ENRE indicó en su resolución que la distribuidora “se ha financiado dejando de pagar cuantiosas deudas a la empresa Cammesa”, la compañía con control estatal encargada de “vender” la energía eléctrica a las distribuidoras. Estas deudas fueron refinanciadas el año pasado, con una quita de los intereses punitorios que se habían acumulado y en un plan de pagos de 96 meses. Por lo tanto, Edesur pasó de deber $113.838 millones a pagar $47.225 millones.

Mientras comienza la “intervención”, Enel, la empresa italiana a cargo de la concesión de Edesur, iniciará también el proceso de venta de sus activos. Edesur tiene 2,6 millones de clientes y abastece de electricidad a siete millones de personas en el sur del área metropolitana de Buenos Aires (12 comunas de la Ciudad y 12 partidos de la provincia).