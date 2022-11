Está operativo un “truco” para evitar el dólar Qatar y el Gobierno aún no le encuentra solución

escuchar

Pasaron más de 20 días desde que el Ministerio de Economía anunció la creación del dólar Qatar para los consumos con tarjeta en moneda extranjera superiores a US$300. Sin embargo, desde entonces, la implementación funciona de manera parcial, ya que las empresas procesadoras de pago (Prisma y Fiserv, principalmente) todavía están estudiando con la AFIP cómo aplicarlo cuando un usuario realiza varios gastos menores a US$300 con distintas cuentas bancarias.

Cuando un contribuyente realiza una compra de un bien o servicio con tarjeta de crédito o débito superior al límite de US$300, la percepción del 25% a cuenta de Bienes Personas se aplica de manera automática, lo que hace duplicar el valor del dólar, que pasa de los $164 del tipo de cambio oficial minorista a $328 (sumados también el 30% del impuesto PAIS y la percepción de 45% a cuenta de Ganancias). Esto generó una “caída significativa” en las compras del exterior con tarjeta, según indicaron en el Banco Central, aunque todavía no hay estadísticas definitivas.

Por otro lado, aquellas personas que tengan más de una cuenta bancaria, todavía pueden realizar gastos de hasta US$299 en cada una y pagar el dólar a $287, un 14% más barato, ya que los bancos todavía no pueden acceder a la información de la AFIP para hacer el cruce de datos y saber si su cliente ya gastó el cupo mensual o no.

“Solo faltan detalles técnicos”, explican en la AFIP, donde hoy habrá una nueva reunión con las cámaras de bancos para avanzar en la implementación. “Estamos trabajando para ver cómo podemos retroalimentar la base de datos para que los bancos tengan la información”, agregaron.

Una vez que el sistema esté en funcionamiento, en la AFIP confirmaron que la aplicación de la percepción no será de manera retroactiva. Esto quiere decir que, si se realizaron en octubre gastos totales mayores a US$300 a través de distintos bancos, pero en ninguna de esas cuentas se superó ese cupo, la percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales no se aplicará. Esto es así porque los bancos todavía no tienen cómo saber los gastos de sus clientes en otras cuentas bancarias.

En la AFIP confirmaron también que el cupo de US$300 se aplica sobre el titular del resumen de cuenta, sin importar si los gastos en moneda extranjera los hayan realizado otras personas con extensión de tarjetas de crédito.

Pérdida de reservas del BCRA

En septiembre, el Banco Central perdió US$726 millones de sus reservas para atender “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, según el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, que publica cada mes la entidad.

En los primeros nueve meses del año, en tanto, por compras de pasajes internacionales y otros pagos con tarjeta se fueron US$5680 millones, lo que significa un incremento de 251% con relación a los US$1620 millones que se gastaron en el mismo período de 2021.

“No esperamos que las nuevas restricciones impuestas a las distintas cotizaciones de dólares tengan un impacto de fondo como para revertir la situación observada en la cuenta de servicios”, dice la consultora LCG, que advierte sobre el déficit de US$8193 millones que acumula la balanza de servicios.

En la AFIP explicaron que el Gobierno tenía una “necesidad de cuidar reservas”, ya que “cuesta horrores tener divisas en la Argentina” debido a la brecha cambiaria, que promedió el 100% este año. La opción de devaluar el tipo de cambio oficial para acercarlo a los paralelos no es una opción en este momento, porque, explican en el Gobierno, después de una devaluación debería hacerse una ajuste fiscal más acelerado y no hay margen político para llevarlo adelante, sobre todo cuando las elecciones presidenciales son en menos de un año.

En el Ministerio de Turismo trabajan, por su parte, en lograr aplicar un tipo de cambio diferencial para los turistas que visitan la Argentina y hacen pagos con tarjeta. La idea de la cartera que conduce Matías Lammens es que los extranjeros puedan acceder a un tipo de cambio de $300, cercano a las cotizaciones de los paralelos, para desincentivar que vendan sus dólares en el mercado informal y que esas divisas entren a las reservas del Banco Central. Sin embargo, en la AFIP admiten que “es muy difícil de aplicar”.