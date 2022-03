¿Estafa piramidal? Cositorto dice que congela Generación Zoe, promete pagos y armará otra empresa

En un nuevo Zoom desde un paradero desconocido, Leonardo Cositorto, el ceo de Generación Zoe -la empresa sospechada de llevar a cabo una estafa piramidal-, dijo que el fidecomiso de la compañía quedó congelado y que analizarán los pagos que tienen pendientes. Más allá de esto, anunció la creación de una nueva firma llamada Sunrise Coach en la que recibirán inversiones hasta US$3600 por persona con un rendimiento mensual del 7,5%, el mismo que otorgaba Zoe.

“No corre más la plataforma. No hay más 7,5%. Hubo problemas, sobornos y gente que inventó cosas. Vamos a chequear las cuentas en la Argentina y Colombia y vamos a firmar acuerdos con los inversores privilegiando a los que entraron desde noviembre”, afirmó Cositorto.

En otro pasaje de su explicación dijo que “lo viejo quedó paralizado y lo vamos a estar cumpliendo en el tiempo, renegociando. A quienes quieran les vamos a pasar US$2000 a Sunrise. No nos borramos, ni le robamos a nadie. Lo que le han robado es la esperanza a la gente”, continuó.

En cuanto a la supuesta reestructuración de Generación Zoe, dijo que están en negociaciones con fondos y que se están desprendiendo de cosas para poder avanzar. “Es lo mejor que he podido hacer. Los locales están con amenazas y con lo que me dictaron en la Argentina (en referencia al pedido de detención) mi posición no es nada fácil. Vamos a apoyar a las personas que tengamos que apoyar”, cerró sobre Zoe.

Sobre el nuevo emprendimiento, dijo que recibirán inversiones por hasta US$3600 que tendrán nuevamente un rendimiento del 7,5%, más un 20% más por referidos. “La expectativa es que no seamos más de 20.000 personas que, por cada venta, recibirán US$100, es decir, la mitad de un sueldo para lo que es la media latinoamericana, todo fuera del sistema bancario, ya que nos manejaremos con la criptomoneda estable USDT”, cerró.

Consultado por estos dichos, el abogado que está representando a damnificados de Zoe, Ignacio Trimarco, dijo que siguen burlándose de la gente con situaciones cada vez más complejas, más allá de que en lo judicial se siguen sumando detenidos.

“La mayoría de la gente sigue en comunicación con Cositorto. De hecho, hace poco en una conversación que estaban teniendo por Zoom u otro mecanismo les ofrecieron que aquellos que quisieran retirar su dinero con un descuento del 50% completaran un formulario. Es decir, que una persona que había invertido US$10.000 recibía inmediatamente US$5000. Mucha gente completó el formulario, lo envió e inmediatamente le desapareció el 100% del dinero de la cuenta sin cobrar nada”, relató.

Por otro parte, sumó que al resto de las personas que no ingresaron en esta modalidad les están ofreciendo realizar un pago de las deudas recién en cuatro meses y a partir del 10 de marzo: “Por supuesto que la gente no acepta y eso constituye la raíz de la estafa para seguir ganando tiempo”, agregó.

Por otro lado, Miguel Pierri, el abogado de Cositorto, dijo que desconoce el supuesto plan de reestructuración. “Entiendo que la empresa se relanzó y están re-perfilando todos los pagos. Yo me ocupo únicamente de las causas penales, pero tengo entendido por lo que me han informado fiduciarios de Villa María y La Pampa que están re-perfilando todos los pagos”, concluyó.