FMI: los analistas proyectan una moderación en los mercados a la espera de conocer los detalles del acuerdo

El anuncio del principio de acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros el viernes, con la baja de 10 pesos del tipo de cambio informal y la caída de 3,4% (65 unidades) en el riesgo país. Sin embargo, a medida que transcurría el día, la euforia inicial se fue moderando, ya que comenzaron a emerger las dudas de cómo se llegará a las metas acordadas. Para el comienzo de esta semana, se espera que siga primando la moderación, a la espera de que el Gobierno presente la letra chica del entendimiento.

La certeza de que la Argentina avanzará en un acuerdo con el FMI fue recibida con buenos ojos en el mercado. Si bien el escenario base de todas las consultoras era que se iba a llegar a un acuerdo, hasta el jueves pasado había dudas sobre si el Gobierno iba a negociar en default o no, ya que vencían US$718 millones y no había señales claras de si iba a pagar.

“Los anuncios que hicieron el Gobierno y el FMI con los avances en su entendimiento de cara a un acuerdo tienen una virtud principal: acotan la incertidumbre sobre la posibilidad de escenarios extremos en el corto plazo derivados de un default que, con altísima probabilidad, se hubiese convertido en prolongado”, dice el último informe de Consultatio.

“Entendemos que las presiones cambiarias pueden ceder en el corto plazo, pero que la tendencia de fondo dependerá de la suerte de las negociaciones en las próximas semanas y de la evolución de la situación patrimonial del BCRA”, dijo, por su parte, el panorama de Invertir en Bolsa (IEB).

La venta de US$80 millones del Banco Central del viernes pasado para contener la demanda de divisas volvió a generar alarma en el mercado, pese al anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán. En el mes, la entidad que conduce Miguel Pesce acumula un rojo de US$125 millones por sus intervenciones, una diferencia sustancial con los US$783 millones que había comprado en el mismo mes de 2020.

El martes, la Argentina tiene que hacer frente a otro vencimiento con el FMI por US$368 millones en concepto de intereses. Y en 50 días se le debe pagar al Fondo US$2820 millones, pero no hay dólares para hacer frente a ese vencimiento (las reservas de libre disponibilidad del Banco Central están en torno a los US$1000 millones). Guzmán confía en que, para el 21 de marzo, ya estará el nuevo acuerdo con el FMI aprobado en el Congreso y en el directorio del organismo, lo que permitirá la llegada de nuevos fondos frescos.

Gustavo Quintana, operador de cambios en PR, no cree que mañana haya muchas novedades respecto de lo sucedido el viernes pasado. “En la apertura del mercado del viernes ya se conocían los anuncios y en el fin de semana no hubo muchas aclaraciones ni detalles específicos de cómo se van a cumplir los objetivos que están en el acuerdo. El mercado operará con alguna prudencia, los precios probablemente bajen un poco, pero no sé si van a desaparecer del todo la tensión cambiaria ni una euforia en los mercados. De todos modos, el lunes es fin de mes y hay cierre de posiciones y demanda de divisas para atender eso. No creo que vaya a cambiar mucho la situación”, opinó el analista.

“La gran reacción del mercado ya se dio y fue positiva, con aumento de las paridades de los bonos en dólares, con una baja del dólar implícito y una suba de las acciones argentinas. Creo que hubo una moderación ya casi cerrando la rueda y hubo grandes dudas respecto de cómo lograr esos objetivos”, dice Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

“Pienso que seguirá la posición positiva para las acciones. Los bonos tienen algo más de paridad para recuperar, pero poco a corto plazo, si no es que aparecen nuevos anuncios. El tipo de cambio no lo veo bajando mucho más. Veo al mercado estabilizado en un nivel con ganas de ajustar un poquito para abajo, pero sin dispararse, a la espera de más novedades, que será el memorándum de entendimiento”, agregó.

El analista Salvador Di Stéfano, por su parte, señala que la “apertura del mercado de mañana será muy positiva porque se están conociendo los detalles del acuerdo y eso hace pensar que la Argentina ha logrado solucionar sus problemas financieros”.

“Si bien, por el lado de la economía real siguen faltando dólares para funcionar, con lo cual creo que en el año vamos a tener una suba del dólar oficial a un nivel similar o mayor a la inflación, desde el punto de vista financiero tenemos bonos muy desarbitrados. Ese desarbitraje se irá corrigiendo y vemos en una primera etapa una gran suba de bonos en dólares, acompañada por una caída del riesgo país y un consecuente alza de las acciones”, indicó.