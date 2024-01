escuchar

El paso de la comitiva reducida del Gobierno por Davos generó sensaciones encontradas entre los empresarios y economistas que viajaron a la ciudad suiza. Mientras que los ministros dejaron una buena impresión en la reunión privada con alrededor de 40 líderes de negocios, el discurso del presidente Javier Milei sembró inquietudes.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la canciller, Diana Mondino, se reunieron ayer en una sala privada con directores de empresas multinacionales y administradores de carteras de inversión. Los tres funcionarios se expresaron en un correcto inglés al describir los lineamientos económicos que proyectan para el país, en una presentación titulada Argentina: starting the turnaround to freedom (Argentina: iniciando el camino de regreso hacia la libertad).

“El encuentro fue un golazo. Fue muy bien recibido el mensaje por su nitidez. Se nota que hay una buena preparación, porque pudieron responder a las preguntas y fueron realistas en su análisis. No dijeron que el éxito estaba garantizado y señalaron que había alternativas si el plan inicial no funcionaba”, dijo uno de los presentes, en reserva.

Una de las principales dudas que surge entre los inversores es si la sociedad argentina podrá soportar el fuerte ajuste económico y si la gobernabilidad estará comprometida. “Nos dijeron que los más vulnerables están cubiertos y que la clase media entiende que esto es un sacrificio con propósito ”, contaron a LA NACION.

El ritmo de la conversación la lideró Posse, quien ya se posicionó como el hombre fuerte de Milei, quien centraliza la mayoría de la toma de decisiones y los recursos del presupuesto nacional, para disconformidad de otros funcionarios.

El presidente Javier Milei, seguido por periodistas después de su discurso en el Foro Económico Mundial.

El encuentro contrastó con el discurso de 23 minutos que dio el Presidente luego en la sala principal del Foro Económico Mundial. “ La sensación compartida es que fue cuanto mínimo una oportunidad perdida y un daño, porque insultó al 90% del salón de una manera u otra. Fue un mensaje académico o teórico y muy repetitivo. Usó todo su tiempo para hablar del mismo tema. ¿Qué pasó con vender el país para atraer inversiones? Pareció que hubo falta de tacto. Tenía puesto el chip de campaña electoral, cuando podría haber sido algo más pragmático”, dijo uno de los presentes en Suiza, quien quedó sorprendido con la disertación de Milei.

El Presidente cosechó en Davos dos fotos relevantes: una con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la líder del organismo a quien la Argentina debe US$44.000 millones, y otra con el canciller de Gran Bretaña, el exprimer ministro David Cameron. También participaron del foro otros líderes mundiales y referentes políticos, como Emmanuel Macron (Francia), Pedro Sánchez (España), Volodimir Zelensky (Ucrania), Gustavo Petro (Colombia), Li Quiang (China) y Antony Blinken (Estados Unidos).

A diferencia de Sánchez, el presidente de España, quien dio su discurso en inglés, Milei eligió exponer ayer en castellano frente a los líderes de negocios internacionales y mencionó a la Argentina solo cinco veces. Luego compartió en las redes que su presentación fue la más vista en Youtube, con más de 204.000 reproducciones, muy superior al resto (Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, fue la segunda, con 25.000 reproducciones).

“Si quería mandar un mensaje ideológico, hay un lugar y un espacio para todo. Tenía una cantidad de oportunidades de hablarle a su audiencia, acá tal vez se podría haber aprovechado de otra manera”, dijo un analista económico que viajó a Davos.

El discurso de Milei también generó dudas acerca de la manera en la que la Argentina se inserta en los ámbitos internacionales, ya que el Presidente “decidió patear el tablero y decir que esas organizaciones no sirven”, como dijo otro economista argentino que realiza los informes financieros sobre el país para un banco internacional.

“Milei intentó darle lecciones a la gente. Logró ser atractivo, había interés. Es una atracción casi turística. Hasta Georgieva quiso sacarse una foto con él, poniendo los pulgares hacia arriba. Él es muy efectivo en lograr atracción sobre sí mismo. En eso fue exitoso. Pero sobre la Argentina, la gente se va a preguntar este nuevo experimento a dónde nos lleva”, analizó.

Pese al cambio de gobierno, en el exterior todavía hay mucha incertidumbre sobre el futuro económico del país. “Todavía no existe un plan de estabilización. Licuar las deudas no es sostenible, es transitorio, eso no estabiliza. Siempre se dice que si el Estado no ajusta, el ajuste lo hace el mercado. Acá están haciendo lo segundo como política de Estado, porque están diciendo que los precios van a bajar con el desempleo y la caída en la actividad económica. El colchón de la gobernabilidad se va a testear rápido”, dijo el economista con sede en Wall Street.

Marcos Bulgheroni participó del panel A Key Moment for Latin America (Un momento clave para América Latina), junto con Ilan Goldfajn, titular del BID, y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Pero Milei no fue el único expositor argentino en Davos. El empresario Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAEG), participó del panel A Key Moment for Latin America (Un momento clave para América Latina), junto con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarollo (BID), y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Si bien el ejecutivo de la mayor empresa petrolera privada del país coincidió con Milei en que el sector privado tiene un rol muy importante que cumplir, vinculado a la inversión, la creación de empleo y la innovación, dijo que el sector energético tiene una gran transformación por delante para “resolver el tema del cambio climático”. El Presidente había criticado la agenda ambiental, señalando que lleva a “más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida”.

Bulgheroni, en cambio, dijo que si bien “no se sabe cuáles de las tecnologías [renovables, nucleares, hidrógeno] ayudará a resolver el tema del cambio climático, las empresas “tienen que producir más energía para millones de consumidores para soportar el crecimiento de las economías, pero a la vez tiene que ser energía de menores emisiones”.

“Tenemos que ayudar a descarbonizar las matrices energéticas de nuestras economías. Nosotros en PAE lo estamos haciendo, es una forma de ser protagonistas y no víctimas de este proceso. Estamos invirtiendo en renovables, biocombustibles y litio. A través del tiempo, más compañías se suman a este proceso. El sector privado tiene un rol importante. La sociedad nos tiene que autoimponer ser líderes en este sector”, dijo.

También se diferenció de Milei en cuanto al rol que deben cumplir el sector público y los organismos internacionales. “Tenemos que hacer un partnership con el sector público y con las entidades financieras, que tienen que financiar cada vez más estos proyectos”, señaló. Y cerró con un pedido al presidente del BID, que generó risas: “Ya le voy a pedir a Ilan [Goldfajn] más plata para un proyecto que tenemos por ahí”.

En el último día del foro, Caputo se reunió de nuevo con Georgieva en una charla que organizó la titular del FMI con varios economistas de Economía. Allí expuso sobre las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, según dijeron en el Palacio de Hacienda. Luego se reunió con directivos de Nestlé, la empresa suiza de alimentos, y con la multinacional de agroindustria Cargill.