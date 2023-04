Foro Llao Llao: ante los empresarios, Bullrich busca diferenciarse de la imagen de statu quo de Larreta y de la “imprevisibilidad” de Milei

escuchar

BARILOCHE.– En un día ventoso y frío, los empresarios más influyentes del país comenzaron a llegar a esta ciudad para participar del exclusivo foro Llao Llao, que se realiza cada año en el tradicional hotel que pertenece a Eduardo Elsztain (Grupo IRSA) y David Sutton (Grupo Alvear). Vestidos de manera informal, con jean, zapatillas, camisa y sweater, al mediodía se los podía ver en el lobby del hotel a Elszatain conversando con los empresarios Facundo Gómez Minujn (J.P. Morgan), Gastón Remy (Nuqlea Argentina) y Santiago Bilinkis. También circulaban por el pasillo principal, luego de acreditarse en el evento, los empresarios fundadores Marcos Galperin (Mercado Libre), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group) y Martín Migoya (Globant).

El evento, que arrancó hoy y finaliza el miércoles, tiene esta noche de invitada principal durante la cena a la precandidata presidencial Patricia Bullrich, que llegó acompañada de su principal asesor económico y virtual futuro ministro de Economía, el diputado Luciano Laspina. La exministra de Seguridad llegó con un discurso preparado de 20 minutos que tiene como mensaje principal “la economía que viene, con una mirada política”, ya que su equipo cree que “no se trata del qué, sino del cómo” se llevarán adelante las primeras medidas económicas de un eventual gobierno suyo.

Para la exposición frente al poderoso círculo empresarial, Bullrich contó con un amplio asesoramiento, que incluyó un pedido de opinión a los emprendedores tecnológicos Santiago Siri, programador argentino que lanzó la criptomoneda de renta básica universal UBI, y Tomás Perucci, fundador de las valijas inteligentes Bluesmart y actual consultor tech en el banco de inversiones J.P. Morgan. Ambos tienen una relación muy cercana con el expesidente Mauricio Macri, quien se reúne con ellos cuando viaja a España, donde actualmente viven los emprendedores. De hecho, el fundador del Pro fue el puente de conexión de ellos con la exministra de Seguridad.

La expresidenta del Pro buscará en su exposición ante los empresarios dar “previsibilidad, determinación y fortaleza”. Bullrich quiere así sacar ventaja de la debilidad que tienen sus dos adversarios directos: el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado liberal Javier Milei.

“Queremos que los empresarios sepan la determinación de cambio que tiene Patricia, que vean que tiene la valentía que hace falta en esta situación. Si Larreta representa el statu quo y Milei la imprevisibilidad, Patricia es el cambio con previsibilidad. Al círculo rojo le asusta la incertidumbre de Milei; puede disparar a cualquier lado. Ella, en cambio, va a ir a fondo, con coraje”, dicen en su equipo.

Además de Laspina, sus asesores económicos incluyen al expresidente del banco Santander, Enrique Cristofani; al exministro de Producción, Dante Sica; al tributarista César Litvin, y al diputado y exministro de Economía, Ricardo López Murphy.

Expectativa empresarial

Mientras los empresarios hacían el check in en el hotel, la jornada estuvo cargada hoy de anuncios mediáticos de otros precandidatos presidenciales que hicieron aumentar la expectativa por la llegada de Bullrich. Por un lado, el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, dijo en Radio Rivadavia que está dispuesto a diseñar una nueva fuerza en la que puedan confluir con Bullrich. Por otro lado, María Eugenia Vidal, también precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, propuso “bajar todas las candidaturas” de Pro y abrir un debate interno. En ambos casos, los empresarios quieren saber la opinión de Bullrich.

La exministra de Seguridad llegó al hotel Llao Llao pasadas las 20. Minutos después hizo su entrada también Milei, junto a su hermana, Karina. El candidato de la Libertad Avanza hablará recién ante los empresarios mañana al mediodía en el foro, pero llegó un día antes y coincidirá en el mismo lugar con la candidata a la que le gustaría tener como jefa de Gabinete o ministra de Seguridad, según dijo hoy en declaraciones radiales.

El nombre de Milei es el más mencionado en el hotel. Entre los empresarios hay cada vez más convencimiento de que el diputado liberal tiene una oportunidad concreta de entrar al ballottage y eso los asusta por la incertidumbre que generan sus propuestas, como dolarizar la economía o eliminar el Banco Central (BCRA). En la práctica, los líderes de negocios saben que esas ideas son imposible de aplicar.

En el equipo de Bullrich dicen que “comparten muchas ideas” con Milei, pero que el candidato liberal no es parte de Juntos por el Cambio y la exministra de Seguridad no va a romper con su espacio. “Si bien nos parece interesante parte de las cosas que representa, Milei no está dentro de Juntos por el Cambio. Respetamos y valoramos que él quiera tener su espacio y su frente. Nosotros creamos Juntos por el Cambio y vamos a seguir manteniéndolo. La candidatura de Patricia Bullrich es en Juntos por el Cambio y él no quiere ser parte de nuestro espacio”, respondieron en su entorno ante la consulta de LA NACION.

Para sostener su postura, explicaron que “Patricia se ha encargado de mantener la unidad en todo el país”. Sin embargo, aceptaron que en Neuquén era necesario apoyar a otro candidato a gobernador por fuera del espacio, a Rolando Figueroa, para terminar con los 60 años de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN). “En Neuquén y Río Negro, el radicalismo fue por fuera. El Pro fue con Rolo Figueroa. El espacio no se puede romper en ninguna parte, pero las provincias son autónomas y hay limitaciones a lo que se puede llegar. Juntos por el Cambio tiene que ir unido a nivel nacional ”, dicen en el equipo de Bullrich.

Con relación a las declaraciones de Vidal, el equipo de la exministra prefirió no hacer comentarios, aunque en su entorno creen que está preparando el terreno para “el acto de grandeza de bajarse”.