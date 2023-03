Guido Sandleris proyectó que las reservas del Central serán negativas en US$5000 millones en octubre

escuchar

CÓRDOBA.- “Sin credibilidad -este Gobierno no tiene nada de credibilidad- y sin un plan económico consistente -hay solo un ‘plan aguantar’-, no hay alternativas. El Gobierno está atrapado en su propia red”, dijo ante empresarios cordobeses el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris. Respecto del canje forzoso de bonos anunciado por el ministro Sergio Massa, planteó que es una “irresponsabilidad”, ya que respaldan las jubilaciones (FGS).

“Las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía implican que el Estado venda bonos al sector privado a tasas en dólares superiores a 40%. Endeudarse a estas tasas es una locura y una irresponsabilidad”, indicó el exfuncionario.

Sandleris, quien también es asesor estratégico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, habló ante empresarios el miércoles y compartió su exposición la titular del PRO y precandidata a la presidencia, Patricia Bullrich, y el diputado nacional y economista Luciano Laspina, parte del equipo de Bullrich.

El expresidente del BCRA admitió que una salida ante la pérdida de reservas del Banco Central sería un salto devaluatorio que, hasta ahora, el Gobierno evitó. Cree que seguirá “resistiendo ese camino” y, en cambio, “continuará creando dólares especiales para seguir ‘rascando la olla’. Eso se vuelve cada vez más inefectivo”. Si hubiera un nuevo dólar-soja, por ejemplo, la sequía le limitaría el alcance.

También pronosticó que habrá más restricciones a las importaciones, “aun cuando golpea a la actividad” y es una de las razones del 4% de caída de la actividad que proyectó para este año. La estimación de Sandleris apunta a que, sin nuevas medidas, las reservas netas serían negativas por US$5000 millones en octubre, al momento de las elecciones. “Eso no pasó nunca. Están usando dólares que no son propios. Ese monto de reservas negativas no es sostenible ni razonable. Tendrían que estar haciendo algo ya”, subrayó.

Sostuvo que es probable que haya “más restricciones” para el acceso al dólar oficial: “A lo mejor piensan en mover el dólar turista más cerca del paralelo. Son todas posibilidades malas, ninguna soluciona el problema. Lo que desaconsejo fuertemente al Gobierno es usar los dólares de los depósitos, porque generaría riesgos de corrida”.

A su turno, Laspina -quien todo el tiempo habló como referente de Bullrich en materia económica y se refirió a un “equipo” que trabaja en un programa para ella- sostuvo que el PBI per cápita habrá caído, al final del actual gobierno, 13%, y estará en el mismo nivel de 2006. “La crisis del populismo llevará a una inflación del 120% anual; hoy ya navega el 7% mensual”, completó.

“Ningún arreglo nominal podrá arreglar los problemas que tiene la economía; no habrá estabilidad sin reformas estructurales -añadió-. La Argentina llegará al próximo gobierno con un problema de credibilidad enorme; las reformas estructurales que hagamos serán claves. Lo primero que hay que hacer es desarmar el régimen económico del kirchnerismo”.

Luciano Laspina habló ante empresarios como economista del equipo de Patricia Bullrich. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Indicó que hay que cambiar el esquema de incentivos “con el que se toman las decisiones de consumo, inversión, de exportación y generación de empleo” y entre las reformas a realizar, enumeró un nuevo régimen monetario y cambiario que elimine el control de capitales; una “simplificación” de regulaciones, de tasas e impuestos; un nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias (”hay que volver más temprano que tarde al del año 2017″); una modernización de la regulación del mercado de trabajo; la integración al mundo y una reforma fiscal basada “en el principio de austeridad republicana”.

Laspina hizo dos referencias a cuestiones que “aprendieron” en la gestión macrista. Por un lado, “las inflaciones de tres dígitos no se paran con medidas aisladas e inconexas, sino con un plan sólido y coordinado. La inflación es un monstruo de varias cabezas, y si uno agarra una a una puede que lo termine comiendo la otra”. Y la otra, tener precios relativos alineados antes de la estabilización y no después.

También adelantó que es “indispensable” ponerle “límites estrictos” al BCRA para que “no pueda poner restricciones a los capitales”. Después, Bullrich afirmó que entre las primeras leyes que impulsarán, si ganan, es que el Central no pueda prestarle fondos al Tesoro.