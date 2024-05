Hot Sale: el evento cerró la semana de descuentos con el mayor éxito de los últimos años

Escuchar

En un contexto de fuerte caída en el consumo y la producción, se llevó a cabo el Hot Sale, un evento anual que brinda descuentos y opciones de financiación en una amplia variedad de productos. Los resultados, según comentaron fuentes de diversos rubros, superaron las expectativas e, incluso, las métricas del año pasado. El aumento en las ventas fue significativo, tanto en cantidades como en facturación, y en algunos casos se registraron diferencias interanuales de entre el 30% y el 60%, en lo que el sector percibió como la fecha más importante desde la primera edición, en 2014.

De hecho, en los primeros tres días se vendieron, a través de Mercado Libre, más de tres millones de productos, lo que representó un récord histórico del sitio en el evento. Este número significó un 23% más que el año pasado. Además, superaron en un 25% las sesiones en el sitio web, también un hito de los últimos tres años, a lo que se sumó la participación de más de 15.000 pymes, que representaron el 60% del total de unidades vendidas y el 38% de la facturación total.

En distintas plataformas virtuales, las compras tuvieron fuertes incrementos respecto del Hot Sale de 2023

En esta ocasión, además, la contracara del éxito se vislumbra en los datos que muestran la baja acumulada en el consumo. Como el último informe de MAP, que precisó una caída en los primeros tres meses del año del 10%, y proyectó que, para el resto de 2024, la baja será del 6%.

También la industria y el consumo pyme mantuvieron el desplome interanual, según los últimos datos de la Confederación Argentina de la Media Empresa (CAME). El organismo relevó, por ejemplo, que la actividad cayó un 18,3% en abril, comparada con el mismo período de 2023. En el caso de las ventas, la variación anual en el mes fue de un 7,3% menos que el año pasado. En este sentido, el impulso que significó el Hot Sale se hizo notar en varios sitios de venta online.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organismo que lleva adelante el evento, contó que se concretaron ventas por un total de $346.000 millones, cifra que representó un crecimiento de 301% en la facturación respecto de 2023. También se vendieron más de 10 millones de productos entre las 984 empresas que participaron.

“Una vez más cerramos una nueva edición de Hot Sale con un balance positivo. Los excelentes resultados de este año superaron los objetivos comerciales que las casi mil marcas participantes se habían puesto previo al evento”, compartió Andres Zaied, presidente de la CACE.

Gustavo Sambucetti, director institucional de la cámara, contó en diálogo con LA NACION que se dieron varias condiciones conjuntas para este desenlace: las empresas venían de meses de poca venta y disponibilidad de mercadería, por lo que “salieron a buscar al cliente”, y esto se sumó a que la baja de tasas generó que volvieran las cuotas: “En un entorno donde los consumidores no tenían cuotas, de repente se encontraron con hasta 12 y 18 cuotas sin interés, por un lado, sobre todo con el sector de electro, y por otro, beneficios de las billeteras virtuales, donde tenían devoluciones, 30% con tope de $20.000, especialmente en lo que es alimentos, cosmética, perfumería”, detalló.

A su vez, analizó en perspectiva con el año pasado que en 2023 las empresas no estaban tan dispuestas a vender por falta de stock o de certezas sobre si iban a poder reponer y a qué precio. Y agregó: “En cuanto a si fue récord, generalmente cada evento superamos al anterior, a veces en un dígito. Este año fue muy importante, en un 23% de cantidad de órdenes, 50% en productos, y 300% en facturación”.

Por otro lado, en Tiendanube la facturación total fue de $37.200 millones, aproximadamente, frente a un total de $6000 millones en 2023. “Finalizamos una gran edición del Hot Sale, en especial porque sabemos que nos encontramos en un contexto desafiante, y observamos grandes niveles de venta a pesar de eso ”, comentó a través de un comunicado Franco Radavero, country manager de la empresa.

En la empresa Aper, desarrolladora de marketplaces, comentaron que las tiendas bancarias tuvieron un crecimiento interanual en cuanto a transacciones totales del 450%, con más de 30.000 transacciones diarias a través de los sitios de los bancos. A estos datos se sumó el incremento en el volumen total de ventas de entre un 25% y un 40%, debido, en parte, a la financiación, ya que luego de reducir la posibilidad de pago a tres o seis cuotas, en esta ocasión volvieron a brindar la posibilidad de comprar incluso en 12, 18 o más cuotas.

Este año predominaron las compras con financiación entre tres y 18 cuotas

En Mercado Libre remarcaron este beneficio, y contaron que más del 40% de las compras fueron realizadas en tres y 12 cuotas sin interés. “Nos enorgullece ser parte de este tipo de eventos que acompañan de manera positiva tanto a vendedores como a compradores”, comentó Hernán Pérez Stoisa, director senior de Marketplace de Mercado Libre.

En el caso de las tiendas adheridas a Payway, las transacciones aumentaron en estos días de ofertas más del 60% respecto del año pasado, y un 400% en volumen. Predominaron las compras con financiamiento entre 12 y 18 cuotas (92%), especialmente para productos de alta gama. En el rubro de indumentaria, se dispararon un 140%; en farmacia y perfumería, un 100%, y en artículos para el hogar y electrodomésticos, más del 29%.

Otros ejemplos de éxito fueron Banco Galicia, entidad que se sumó al Hot Sale con su tienda, en donde también vieron un crecimiento en comparación con 2023, que en este caso representó cerca del 50% en volumen y un 31% en facturación. Y Turismocity, donde observaron un 45% más de ventas que el año pasado. “Yo creo que se debe a la baja demanda de los últimos meses. Hoy hay muy buenos precios”, explicó Julián Gurfinkiel, cofundador de la plataforma.

Avenida+, la empresa especializada en la creación de marketplaces como Tienda BNA, Macro Premia, Tienda Ciudad y Tienda Columbia, entre otras, tuvo un cierre importante que se sostuvo, en parte, gracias a la extensión del evento (del lunes pasado a este domingo), y a las cuotas sin interés (hasta 24 en este caso).

“El crecimiento se dio por varias causas. Venimos de varios meses de crisis donde las personas tuvieron que ajustar sus gastos, mientras que las tasas no permitían mucha financiación. En este evento, las cuotas permitieron que los usuarios compren productos que, si no fuera por esto, no habrían podido. Por último, los vendedores acompañaron con los precios, ya que habían acumulado stock de los meses pasados de altas caídas en la ventas”, analizó Daniel Jejcic, CEO de la plataforma.