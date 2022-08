Hoy se conocerán detalles sobre las tarifas de luz y gas y se anunciaría al viceministro

Tras casi 15 días desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio su primera y única conferencia de prensa, donde anunció una serie de medidas para tranquilizar la economía, hoy finalmente comenzarán a tomar forma algunas de las propuestas más fuertes que enumeró.

La más sobresaliente será el detalle sobre la segmentación de tarifas energéticas, que es el corazón del ajuste fiscal que llevará adelante el funcionario, pero también se espera el nombramiento del viceministro de Economía. Además, hoy salió publicada en el Boletín Oficial la reglamentación del anticipo “extraordinario” del impuesto a las Ganancias para las empresas, con el que la AFIP espera recaudar $250.000 millones.

Hoy a las 13, la secretaria de Energía, Flavia Royón, dará detalles sobre la implementación del aumento de tarifas de gas y electricidad en el Palacio de Hacienda. Allí se espera saber cuánto aumentarán las tarifas para aquellos usuarios a los que se les quitará el subsidio, cuánto subirán para los que se excedan de un consumo eléctrico de 400 kilowatts hora (kwh) por mes, cuál será el tope de consumo subsidiado para el servicio de gas por red, en cuántas etapas se aplicarán los incrementos, a partir de cuándo comenzarán a regir y cuántos usuarios estarán alcanzados.

Pese a no estar oficialmente designada en el cargo (todavía no salió su designación en Boletín Oficial), Royón dará su primera conferencia de prensa para explicar la nueva política tarifaria, que además de aplicar una segmentación por ingresos, se sumará el nivel de consumo. Para el agua, donde el subsidio solo alcanza a los usuarios de Aysa, del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la segmentación será por ubicación geográfica. Se espera que Malena Galmarini, titular de Aysa, también de detalles al respecto.

Temprano a la mañana, por otro parte, salió publicada en Boletín Oficial la resolución 5248, que reglamentó el anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias para las empresas. Según indicaron en la AFIP, la medida alcanza a 1911 empresas, el 1% del total que paga el tributo, y se espera recaudar $250.000 millones.

En concreto, aquellas empresas que tengan una ganancia alcanzada por el impuesto de entre $100 millones y $300 millones, pagarán un anticipo extra de 15% del tributo, mientras que las que superen los $300 millones, deberán pagar hasta 25% de adelanto.

Los tributaristas advirtieron que el anticipo extraordinario aplica a cualquier empresa y no solamente a las que se pueden haber visto beneficiadas por el efecto de aumento de los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, y que habrá empresas que deberán pagaran anticipos superiores al pago final de Ganancias.

“Para una empresa con cierre diciembre de cada año, la sumatoria de los anticipos por el período fiscal 2022, que vencieron a partir de junio 2022 y vencerán hasta abril 2023, no deben superar el impuesto de 2022, cuya declaración jurada se presentará en mayo 2023. Si la sumatoria de anticipos no supera el impuesto del período fiscal, se puede indicar que la exigencia de los mismos es legal, más allá de la crítica conceptual a la obligación de adelantar el ingreso del impuesto. En cambio, si la sumatoria de anticipos supera el impuesto del período fiscal y no se contempla un trámite rápido y simple que evite el ingreso del anticipo excedente, la exigencia se vuelve ilegal”, opinó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Viceministro de Economía

El plato fuerte del día sería el anuncio demorado del viceministro de Economía, una pieza clave en cualquier gestión, pero sobre todo en la actual, si se tiene en cuenta que Massa es un abogado de trayectoria política sin una formación técnica en Economía.

El viernes 5 de agosto estaba todo preparado para que Massa anunciara al fundador y director de la consultora GRA Consultores, Gabriel Rubinstein, un técnico que había pasado por la gestión pública de la mano del exministro de Economía Roberto Lavagna. Sin embargo, la designación fue suspendida luego de que salieran a la luz declaraciones de Rubinstein criticando al kirchnerismo y, en especial, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En su cuenta de Twitter, por ejemplo, había compartido una imagen de la expresidenta con una pala cavando, en la cual decía que “la jefa estaba consultando su saldo”.

Rubinstein no fue descartado, pero Massa comenzó a dialogar con otros economistas. Entre ellos, con la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, pero la respuesta para sumarse al gabinete económico fue negativa.

En este contexto es que se generó tanta expectativa por la designación del viceministro, que debería tener una visión macroeconómica integral, para coordinar todo el resto de las secretarías, incluidas las de Energía, Agricultura, Producción, Comercio, Finanzas y Hacienda. Si bien en los últimos días Massa logró una “sensación de estabilidad”, como dijo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, esa “tranquilidad” se percibe únicamente en la disminución de la volatilidad de los dólares paralelos. Mientras tanto, el Banco Central perdió más de US$800 millones solo en agosto por intervenciones cambiarias y más de US$2000 desde julio.

El nivel crítico de reservas deja al descubierto que el Gobierno tiene cada vez menos poder de fuego para sostener el tipo de cambio oficial. La incertidumbre respecto a una futura de devaluación, a su vez, le mete presión a la inflación. Para este mes, las principales consultoras privadas ya estiman una suba de precios en torno al 6%, no muy lejos del 7,4% de julio.