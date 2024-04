Impulso al turismo: qué posibilidades brindan las agencias para ahorrar en la compra de pasajes y paquetes

Escuchar

Con la llegada de la temporada baja en el turismo, que se suma a la inflación y al atraso de los salarios, y ante la perspectiva de que se repita la tendencia anual que implica un freno en el consumo durante esta época, los diferentes sectores (público y privado) buscan apuntalar las ventas a través de ofertas y métodos de pago.

De hecho, ayer se anunció que, tras una reunión entre Guillermo Francos, ministro del Interior, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, y representantes del sector turístico, se promulgará el plan Argentina Emerge, que busca suplantar al Previaje.

El nuevo programa apunta a ofrecer descuentos de 30% en pasajes de larga distancia, 20% para las tarifas de hotel, paquetes de turismo interno en cuotas con financiación bancaria y promociones 7x6 en pases de centro de esquí.

El Gobierno anunció el programa Argentina Emerge, que todavía no tiene una bajada comercial concreta, y que pretende brindar ofertas y descuentos en temporada baja onlyyouqj/Freepik

Tomás Novick, fundador de TravelConnect, contó que si bien hubo un anuncio del Gobierno, el programa no está completamente definido, ya que falta la bajada comercial concreta. “En la oferta que hoy está dando el mercado no es un producto que se esté promocionando en estos momentos, ya que deben bajarse, ordenarse y conceptualizarse antes. En este caso no hubo una previa, nos enteramos por los medios de comunicación, y si bien cuando se armó el Previaje también se hizo primero ‘por atrás’, sí se convocó a los proveedores y a las agencias”, contó desde el Workshop Turístico organizado por la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV).

Pese a esto, también aclaró que, como cualquier medida que busque el impulso turístico, se espera que tenga resultados positivos, aunque a diferencia del programa sostenido por el mandato anterior, que contaba con un subsidio estatal a través del reintegro a los clientes, en esta oportunidad los descuentos deberán correr por el lado de los proveedores.

Pablo Aperio, director de Travel Services, dijo que, aunque faltan detalles de cómo y cuándo se lanzarán los beneficios planteados, el objetivo de reducir los costos de financiación y brindar descuentos en servicios de hotelería, excursiones y paquetes es bienvenido: “Mover la economía del sector, generar competitividad y mejorar los resultados contribuye a sostener a algunos destinos que durante la temporada baja sufren más la ausencia de turistas”.

Otra iniciativa del Gobierno para incrementar el consumo fue el ingreso del sector al programa de Cuota Simple, que posibilita el pago en tres o seis cuotas fijas a tasas de interés accesibles para viajes por el país. Este martes se anunció una nueva reducción en las tasas, que pasaron del 80% al 70% nominal anual (TNA). De esta manera, el interés mensual para compras en tres cuotas será de 11,11%, y para seis cuotas, de 22,97%. Sobre esto, Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, opinó que le parece una medida fuerte, y que “mientras haya más opciones de cuotas, más se va a reactivar el turismo interno”.

“Esto ayuda en las ventas nacionales, pero no deja de ser en plazos cortos. Todo está bastante parado. El clima que se está viviendo es un poco de incertidumbre”, contó Novick, quien agregó que la mayor expectativa para los próximos meses está puesta en la venta para la Copa América, que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio.

Gurfinkiel comentó sobre este evento que “creció la venta, aunque no explotó todavía como esperábamos”. Y Francisco Stengel, operador turístico para Travel Services, agregó que hay consultas, pero que las compras concretas se generaron, por ahora, para ver un partido –son tres en la primera etapa--, con estadía de tres días en Miami. “Creo que el Hot Sale de mayo va a ser un imán para la Copa América. Hay que empezar a planearlo con tiempo, porque si bien va a ser más fácil de acceder que Qatar, puede juntarse mucha gente que compita con las vacaciones”, agregó.

Otro punto clave es el pago de viajes, tanto pasajes como paquetes, en dólares, para ahorrar el gasto extra que implica la imposición del impuesto PAIS. Si bien algunas empresas comenzaron a promocionar esta opción en las últimas semanas, varias otras vienen brindando la posibilidad desde hace varios meses, y es un método que la mayoría de los especialistas aconsejan aplicar en el caso de los viajes al extranjero.

En las agencias de viaje el pago de paquetes y pasajes en dólar creció en los últimos meses Shutterstock

“Esta tendencia se está usando cada vez más para cancelar viajes al exterior, sobre todo en dólar billete, transferencia bancaria y, en menor medida, a través de depósitos. En Travel Services, a finales de 2023, el 65% de las ventas se pagaban en pesos, y el 35% en dólares. En abril de 2024 esto se invirtió, y el 65% de las ventas pasaron a abonarse en dólares”, comentó Stengel, y aclaró que los propios compradores impulsaron las transferencias bancarias desde cuentas en dólares para evitar el impuesto PAIS.

También en Turismocity contaron que esta tendencia “viene creciendo una barbaridad”, y que desde que lo habilitaron en el sitio, hace un mes, “todo el mundo se está volcando a esto, porque tenés un ahorro del 30%”.

“Fue a pedido de los usuarios, en realidad ya aceptábamos pagos en dólares, pero ahora empezamos a promoverlo con tarjetas de crédito para agencias del exterior y cancelando la cuenta en dólares en la caja de ahorro. Cuando empezó a bajar el MEP y a acercarse al turista, nos dimos cuenta del ahorro, y lo empezamos a promover más”, detalló Gurfinkiel.