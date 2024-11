Jubilaciones de Anses: cómo quedan los ingresos de noviembre y quiénes acceden al bono

A partir de hoy, viernes 8, y hasta el viernes 29 de este mes, la Anses pagará las jubilaciones y pensiones de noviembre, que son nominalmente un 3,47% más altas que las de octubre. En el caso de quienes cobran los haberes más bajos del sistema se suma el bono, que tiene un tope de $70.000. Este último monto está congelado desde marzo y, en consecuencia, va perdiendo mes a mes poder de compra. Dada la falta de actualización de ese componente, el ingreso integrado por el haber mínimo y el refuerzo no tiene, en términos prácticos, un incremento del porcentaje mencionado, sino de 2,7%.

El 3,47% es la variación que registró en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. Desde abril y según lo dispuesto por el DNU 274, los ingresos del sistema previsional general de la Anses, las pensiones no contributivas, los montos del salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizan utilizando como coeficiente un porcentaje igual al índice de inflación de dos meses atrás.

Con el reajuste actual, el haber jubilatorio mínimo queda en $252.798,48 y el máximo, a $1.701.094,47, en ambos casos en bruto y de acuerdo con las cifras oficializadas por la Anses a través de la resolución 979.

Si se considera el valor a percibir en mano, los valores son de $244.214,5 (haber mínimo) y $1.606.612,7 (haber máximo), en los casos en que el único descuento sea el del aporte al PAMI (puede haber otros, como el de la cuota de moratoria para quienes se jubilaron con ese recurso y aún está en curso el plan de pago de la deuda declarada). Para los jubilados que tienen el ingreso máximo, el importe de este mes tiene una diferencia de $53.880 respecto del de octubre.

En el caso de quienes cobran solo un haber mínimo, se suma el ya mencionado bono de $70.000, que para noviembre fue establecido por el decreto 965. Como ese refuerzo no está sujeto a retenciones, el importe neto a cobrar es de $315.214,5, $8223,5 más que el mes pasado. De acuerdo con la estadística oficial, publicada por la subsecretaría de Seguridad Social, alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados (unos 2,7 millones) percibe ese ingreso; en su gran mayoría, se trata de personas que accedieron a sus beneficios recurriendo a moratorias, por no haber acumulado los 30 años de aportes que exige la ley.

En los últimos años los ingresos previsionales sufrieron fuertes pérdidas de poder adquisitivo pressfoto / Freepik

En línea con lo que viene ocurriendo hace ya varios meses, recibirán un bono de un monto proporcional (es decir, inferior a $70.000), quienes tienen un haber bruto mensual mayor al mínimo y de hasta $322.798,48 (ya aplicada la actualización de 3,47%). En esos casos, el importe del adicional es equivalente a lo que haga falta para completar esa última cifra; por ejemplo, si el haber es de $310.000, se suma un plus de $12.798,48.

El límite de ingresos para el cobro del refuerzo es por persona y no por beneficio. Por lo tanto, no lo perciben quienes tienen dos prestaciones (aunque sean del importe mínimo). El pago extra sí alcanza a quienes perciben prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en noviembre es de $202.238,78 (con bono, $272.238,78).

Suba acumulada en el año

Con el reajuste del mes actual, los haberes acumulan un alza nominal de 139,14% en comparación con los importes de diciembre de 2023. Por el congelamiento del bono, en las prestaciones de monto mínimo el porcentaje del reajuste es inferior: de 100,85%. En el primer caso, se supera el nivel de inflación que, según las proyecciones, se acumulará entre enero y el penúltimo mes del año (se estima que será de entre 112% y 115%).

En rigor, para los haberes propiamente dichos (sin considerar el bono), hace ya varios meses que los datos indican que hay una recuperación del poder adquisitivo, en relación con el IPC -que se refiere a un promedio de precios, con el cual alguien puede sentirse más identificado o menos identificado-. En septiembre y respecto de diciembre de 2023, el haber en términos reales subió 10%, en tanto que en igual período el importe integrado por el haber mínimo y el bono perdió un 6% de su valor de compra.

La comparación es con un momento en el cual los haberes venían de perder fuertemente en términos de su valor real. Entre 2020 y 2023 la caída del poder de compra fue de entre 32,3% y 45%, dependiendo de la cuantía de los ingresos.

Con la movilidad previsional también se reajusta la AUH, que en noviembre es de $90.837. En realidad, mes a mes se percibe el 80% de la prestación ($72.669,60 en este caso), en tanto que el 20% se cobra una vez al año, condicionado al cumplimiento de condicionalidades en materia de educación y cuidado de la salud.

En cuanto a las asignaciones familiares del empleo formal que recibe un grupo de asalariados y de monotributistas, los cobros por hijos menores de 18 años son este mes, dependiendo de la cuantía del ingreso del hogar, de $45.420, $30.635, $18.526 o de $9555.

‎El calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones de la Anses se extenderá entre el 8 y el 29 del actual mes de noviembre Rodrigo Nespolo

Además, se incrementan las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que suman el 17% del salario bruto. El valor mínimo será de $85.142,48 y el tope, de $2.767.090,68. Esto último significa que a quienes tienen un sueldo bruto superior al citado importe, se les restará una cifra de $470.405 para el financiamiento del sistema jubilatorio, de la obra social del empleado y del PAMI.

El índice de movilidad mensual también define aumentos en los aportes previsionales a cargo de los autónomos que, de esa manera, suben 3,47% en el mes actual.

El calendario

Las prestaciones previsionales de noviembre serán abonadas en las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones de hasta el haber mínimo

• DNI terminados en 0: viernes 8 de noviembre

• DNI terminados en 1: lunes 11 de noviembre

• DNI terminados en 2: martes 12 de noviembre

• DNI terminados en 3: miércoles 13 de noviembre

• DNI terminados en 4: jueves 14 de noviembre

• DNI terminados en 5: viernes 15 de noviembre

• DNI terminados en 6: martes 19 de noviembre

• DNI terminados en 7: miércoles 20 de noviembre

• DNI terminados en 8: jueves 21 de noviembre

• DNI terminados en 9: viernes 22 de noviembre

Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de noviembre

Silvia Stang Por