El Gobierno dispuso, a través del decreto 626 publicado hoy en el Boletín Oficial, un refuerzo de $55.000 para los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses y para los beneficiarios de pensiones no contributivas que cobran hasta una suma equivalente al haber mínimo, que en diciembre pasará de $87.459,76 a $105.712,61. Además, habrá adicionales de cifras inferiores a $55.000 para quienes tienen un ingreso mensual de hasta $160.712,61.

El plus tendrá vigencia solo por un mes, a diferencia de las medidas oficiales anteriores, con las que se fijaron pagos complementarios por períodos de tres meses. Para establecer si alguien cobra el plus se considera, en caso de corresponder, la suma de los haberes percibidos.

El gobierno de Javier Milei deberá definir qué ocurrirá a partir de enero con los refuerzos para jubilados. La política de bonos surgió a causa de la insuficiencia de la fórmula de movilidad para mantener el poder adquisitivo de los haberes: el mecanismo de actualizaciones dispuesto por una ley aprobada en 2020, de hecho, determinó una suba de los ingresos de 110,9% para todo este año, mientras que la inflación llegaría a un nivel cercano a 200%.

Los refuerzos -que, al no formar parte del haber propiamente dicho, pueden ser eliminados al no renovarse su vigencia- fueron ganando participación en el total de lo cobrado por quienes tienen los ingresos más bajos. Y, a la vez, provocaron distorsiones crecientes en el sistema. Al otorgarse en un contexto inflacionario y al no ser para todos los jubilados, hay una caída de poder de compra que es mucho mayor para quienes tienen un haber mensual de, por ejemplo, dos veces el mínimo ($211.425 desde diciembre). Y, además, hay casos en los que, teniendo un haber bruto más elevado, se percibe finalmente en el bolsillo una cantidad de dinero menor que teniendo el mínimo al que, en algunos casos, se le suman otros adicionales.

Con una inflación estimada en cerca de 200%, las jubilaciones tendrán en 2023 una fuerte pérdida de poder de compra, diferente según el nivel de ingresos Ricardo Pristupluk - La Nacion

El decreto publicado hoy establece que, además del bono de $55.000 para quienes cobran el ingreso básico, habrá un refuerzo para quienes tengan un ingreso de hasta $160.712,61. Ese adicional será equivalente al monto que haga falta para que se complete esta última cifra: por ejemplo, si alguien tiene el mes próximo un haber de $150.000, recibirá un plus de $10.712,61. Esto se estableció con la intención de evitar que quienes tienen un ingreso de entre un haber mínimo y un haber mínimo más el refuerzo (eso da un total de $160.712,61) perciban menos dinero que cobrando el ingreso básico.

Desajustes

Sin embargo, esa medida no evita que, tal como está instrumentada, la política de refuerzos provoque distorsiones en el sistema, que se ejemplifican a continuación. Sobre el monto del refuerzo no se hace ningún descuento, mientras que el haber previsional propiamente dicho está sujeto a un aporte para financiar al PAMI, que es más elevado cuanto mayor es el ingreso. De esa manera, el ingreso neto en el caso del haber mínimo, sumado el refuerzo de $55.000, será de $157.541,23, cifra a la cual, para los afiliados al PAMI, se sumará la ayuda alimentaria de $15.000 (sobre la cual tampoco se sabe aún qué ocurrirá desde enero). En esos casos habrá, entonces, un monto neto de $172.541, más el aguinaldo.

Para quien tenga un haber bruto mensual de, por ejemplo, $150.000, el ingreso neto será, sumado el refuerzo, de $154.884. Según lo anunciado por el PAMI, en este caso también corresponderán los $15.000 (siempre que la persona esté afiliada a la obra social, claro) y, entonces, el neto total llegará a $169.884, más el aguinaldo. Es decir, con un haber bruto que supera en un 42% al mínimo, se cobra en mano una cifra menor que con el básico, aún teniendo dos bonos. Eso ocurre por la alta incidencia del refuerzo de la Anses (sin descuento alguno) en la jubilación mínima y también porque el descuento sobre el haber bruto para el financiamiento del PAMI es más alto cuanto mayor es el haber.

Al refuerzo de la Anses se suma en diciembre la ayuda alimentaria del PAMI, de $15.000, para quienes cobran hasta el equivalente a una vez y media el haber mínimo pressfoto / Freepik

Con un haber bruto de $162.000, equivalente a poco más de una vez y medio el mínimo, no se cobrará ni el refuerzo de la Anses ni la ayuda del PAMI. El ingreso neto será, sin contar el aguinaldo, de $155.451, es decir, de un monto más bajo que en los dos ejemplos anteriores, en los que el haber bruto es inferior. En comparación con quien tiene el mínimo y está afiliado al PAMI, se cobrarán $17.090 menos.

En el caso de alguien con un ingreso jubilatorio, en bruto de $180.000 (1,7 veces el mínimo), en mano percibirá $172.371, una cifra menor que teniendo el haber mínimo y recibiendo la ayuda alimentaria del PAMI.

Movilidad, con un índice topeado

El decreto referido al refuerzo se suma a las resoluciones de la Anses que, días atrás, oficializaron que la recomposición de haberes de diciembre será de 20,87%. En rigor, el cálculo según la fórmula de movilidad dio un resultado de entre 28% y 29%, pero el Gobierno aplicó un tope vinculado con la evolución de la recaudación, que fue previsto en la ley impulsada por el actual gobierno y que rige desde 2021. La suba anual, de 110,9%, dejará a muchos jubilados con una pérdida de poder adquisitivo de más de 30%.

El reajuste lleva el haber mínimo de $87.459,76 a $105.713 y el máximo, de $588.521,35 a $711.346 (cifras en bruto que, en neto, son de $102.542 y $671.837 respectivamente). De acuerdo a lo previsto, esos importes regirán hasta febrero de 2024, ya que en marzo debería haber otra actualización.

El refuerzo de hasta $55.000 alcanzará a los jubilados y pensionados con haberes de hasta $160.712,61 del sistema contributivo y también a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, por invalidez, o por ser madre de siete o más hijos.

Por otra parte, los jubilados que obtuvieron su prestación con al menos 30 años de aportes efectivos (es decir, sin haber recurrido a una moratoria) y que tienen un haber bruto de hasta $127.920, tendrán un suplemento de un monto equivalente a lo necesario para completar esa cifra. Por ejemplo, si se cobra el haber mínimo, el plus será de $22.207, y si se tiene un ingreso de $120.000, será de $7920. Entre quienes cobran los ingresos más bajos del sistema, el grupo que accede a este derecho es muy minoritario, ya que la mayoría accedió a su prestación vía moratorias.