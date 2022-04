Bonos para jubilados, monotributistas e informales: qué hay que hacer para cobrar la ayuda que anunció el Gobierno frente a la elevada inflación

Frente a una inflación que en el primer trimestre del año acumuló 16,1% según el dato oficial del Indec, el nivel de reajuste que tuvieron en marzo los haberes previsionales siguiendo la fórmula de movilidad, de 12,28%, quedó casi cuatro puntos por debajo. Eso implica una pérdida de 3,3%, en solo un trimestre, en el poder adquisitivo de los montos que cobran mensualmente los jubilados y pensionados del sistema gestionado por la Anses.

Con esos datos de la realidad, luego de que se había dispuesto ya el pago de un bono de $6000 para quienes cobran el ingreso previsional mínimo, de $32.630,40, y en medio de una creciente interna política dentro del propio Gobierno, el lunes último se anunció el pago del llamado “refuerzo” de $12.000 para jubilados y pensionados. Y, también, un pago extraordinario de $18.000 para personas sin ingresos formales.

A continuación, una guía con los detalles de la instrumentación de esos bonos y las condiciones que deberán cumplirse para percibirlos.

-En el caso de los jubilados y pensionados del sistema contributivo, ¿quiénes cobrarán el bono de $12.000?

-Percibirán ese monto quienes cobren hasta dos haberes previsionales mínimos, es decir, hasta $65.260,80. Quienes están en ese grupo son algo más de 4,1 millones de jubilados y pensionados, según estimaciones hechas sobre la base de la última estadística publicada por la Secretaría de Seguridad Social.

-¿El adicional alcanza también a quienes perciben pensiones no contributivas?

-Sí, y con el mismo monto de $12.000. Aquí se incluyen las pensiones no contributivas por vejez o discapacidad, por ser madre de siete o más hijos, y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (que equivale a 80% del haber mínimo).

-¿Qué pasa con quienes tienen un ingreso mensual que es algo superior a dos veces el haber mínimo?

-Quienes cobren un ingreso mensual de entre $65.260,80 y $77.260,40 recibirán en mayo un bono de un monto tal que se complete la segunda de esas cifras, según explicaron en la Anses a LA NACION. Por ejemplo, con un haber mensual de $70.000, habrá un adicional de $7260,40. Esto, al igual que ya ocurrió con el pago de otros bonos, se hace para evitar que alguien con un haber habitual de determinado monto perciba menos que alguien con un ingreso habitual menor. Para quienes cobran más de $77.260,40 no habrá ninguna compensación frente a la inflación, adicional a la suba por movilidad.

-Si una persona es jubilada y pensionada a la vez y cada una de sus prestaciones es de un monto de hasta dos veces el haber mínimo, ¿recibirá el refuerzo?

-Sí, lo recibirá por una de las dos prestaciones. Es decir, cobrará un extra de $12.000. Según los datos oficiales, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tiene, en total, 6,6 millones de prestaciones, que son cobradas por 5,47 millones de beneficiarios. La diferencia se explica porque hay quienes tienen dos cobros mensuales. Del total de jubilados y pensionados, se estima que alrededor del 80% recibirá un pago extra en mayo; si se considera en el universo también a quienes cobran pensiones no contributivas, el porcentaje es cercano al 85%, según la Anses.

-Si se cobran dos prestaciones y una de ellas no supera dos veces el haber mínimo y la otra sí, ¿se perciben los $12.000?

-No, en ese caso no corresponderá el beneficio.

-¿Cuándo se cobrará esta suma adicional?

-Según lo anunciado, se percibirá en mayo, junto con el haber mensual. Como no se incorpora al ingreso habitual, en junio ya no estará. En ese sexto mes del año, en rigor, deberá aplicarse un nuevo reajuste, según lo que resulte de la fórmula de movilidad previsional.

-¿Qué pasa con el bono de $6000 que se había anunciado para este mes?

-No hay modificaciones respecto de lo que se había establecido con anterioridad. Ese bono comenzó a ser depositado el lunes último. En ese primer día, el dinero fue acreditado para quienes tienen DNI terminado en 0, mientras que el martes 19 y hoy, miércoles 20 de abril, eso correspondió, respectivamente, a quienes tienen documento finalizado en 1 y 2. Y siempre según el último número del DNI, el calendario sigue así: jueves 21 de abril (3); viernes 22 de abril (4); lunes 25 de abril (5); martes 26 de abril (6); miércoles 27 de abril (7); jueves 28 de abril (8); viernes 29 de abril (9).

-¿Hay que hacer algún trámite para percibir el nuevo adicional?

-No, en el caso de jubilados, pensionados y perceptores de pensiones no contributivas debe hacerse ninguna gestión.

-Con respecto al pago extraordinario de $18.000 para trabajadores informales, ¿cómo se determinará a quiénes se les otorgará?

-En este caso sí habrá que anotarse, ya que, lógicamente, no existe un registro de estas personas que indique cuál es su situación socio-laboral. Según el anuncio oficial, el pago abarcará a quienes no tienen ingresos formales, además de a los monotributistas sociales y de las categorías A y B (son quienes facturan hasta $632.002,26 anuales) y a quienes trabajan en la actividad de servicio doméstico (con o sin registro). La inscripción se hará en la página de la Anses, aunque el formulario todavía no está habilitado.

-¿Cuándo se concretará el pago de esa asignación especial?

-Será en dos veces; se percibirán $9000 en mayo y otros $9000 en junio, según un calendario que aún deberá determinarse.

-¿Con qué prestaciones sí es compatible el anunciado ingreso extraordinario?

-Según la Anses, el cobro de $18.000 en mayo es compatible con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, la prestación por desempleo y el plan Potenciar Trabajo, y también con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. También será compatible -es decir, podrá cobrarse simultáneamente- con la percepción de planes alimentarios que estén a cargo de provincias o municipios.

-Más allá del requisito de no tener ingresos formales, ¿habrá otras incompatibilidades?

-El organismo de la seguridad social anunció que se hará una evaluación “de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo” de quienes soliciten cobrar la prestación. Por ahora, sin embargo, no fueron difundidos los parámetros que se utilizarán para definir los límites que permitan estar bajo el alcance del beneficio.