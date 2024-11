Kicillof lanza un plan de pagos para impuestos y promete reponer bonificaciones

Luego de un año de tensión con los contribuyentes bonaerenses por los aumentos de gravámenes, cuotas adicionales y el retiro de bonificaciones que impactaron en las billeteras, pero también con el gobierno de Javier Milei –por el freno a los envíos de fondos nacionales–, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzará desde la semana que viene un plan de pagos exprés, escalonado y con quitas de hasta el 30% de la deuda para los impuestos patrimoniales –inmobiliario, automotores y embarcaciones deportivas–que se cobran en territorio bonaerense.

En el mismo camino, el equipo que conduce el director de ARBA, Cristian Girard, adelantó además que en 2025 reintroducirían algunas bonificaciones –varias las quitaron este año– para aquellos que no presenten pasivos con el fisco.

Actualmente, el stock de deuda por impuestos en la provincia de Buenos Aires, según contaron a LA NACION, alcanza los $40.000 millones para los 7 millones de contribuyentes registrados en el distrito.

Fuentes provinciales adelantaron a este medio algunos de los detalles del plan de pagos “exprés”. Se implementará desde la semana que viene, será escalonado y tendrá quitas de hasta 30% del total de la deuda. No es una operación que deba pasar por la legislatura porque no hay quita de capital, aclararon.

Estará vigente desde el 4 de noviembre al 15 de diciembre de 2024, estará destinado a regularizar deudas impositivas, judiciales y prejudiciales e incluye, según indicaron en la provincia, bonificaciones por pago al contado y facilidades en cuotas.

El plan de pagos bonaerense cuenta con dos etapas. La primera irá desde el 4 de noviembre al 30 del mismo mes. Implicará para quienes se sumen un 30% de bonificación del total de la deuda para pagos al contado o un 10% de bonificación del total de la deuda para pagos en hasta tres cuotas. En ARBA aclararon que “las bonificaciones que se aplican se calculan sobre el total de la deuda (capital más intereses), pero se aplica sobre los intereses”.

La segunda etapa, por otra parte, irá entre el 1° de diciembre y el 15 del mismo mes, y contará con un 25% bonificación para pagos al contado, contaron en la agencia tributaria.

El director de ARBA Cristian Girard Santiago Filipuzzi

Bonificaciones y descuentos

En el gobierno de Kicillof prometen que se reintroducirán las bonificaciones y descuentos que había para los contribuyentes hasta este año. Pero sería a partir de 2025 y para aquellos que no tengan deuda.

“Incluirá beneficios por pago anual y otras características para incentivar el cumplimiento tributario”, indicaron. Fuentes oficiales contaron a LA NACION que lo que buscan las bonificaciones o beneficios son modificar conductas de los contribuyentes. “Lo que venía pasando es que las bonificaciones por pago a término y adhesión a boleta no venía cambiando la conducta [de los contribuyentes]. Este año se le dieron bonificaciones sólo a aquellos que por primera vez se adherían a boleta por mail o débito automático. Y creció entre el 10 y el 15% la adhesión boleta por email. En 2025 lo que se va a hacer es, como condición sine qua non, para acceder a los beneficios vas a tener que ser buen contribuyente, es decir, no tener deudas con el fisco. Por ser buen contribuyente vas a tener un 5% de descuento. Se suma un 10% –llega al 15%– si haces el pago anual. Esas son las bonificaciones que están previstas hasta el momento. Esto por supuesto que puede cambiar. Y es por eso que se impulsa un plan de pagos con una quita importante, un 30% del total de la deuda, para que puedan regularizar su situación antes de que empiecen a vencer los impuestos patrimoniales ya del año que viene”, explicaron.

¿Cuál es el alcance? En ARBA indicaron que aplica a deudas judiciales y prejudiciales no prescriptas y del año en curso; además a impuestos patrimoniales, como inmobiliario, automotores y embarcaciones deportivas. Los contribuyentes, afirmaron en la agencia tributaria, deberán ingresar a www.arba.gob.ar con su CUIT y CIT.; “La plataforma digital de ARBA permite gestionar la adhesión de manera totalmente online”, agregaron.

“Si abonás de contado tenés un 30% de descuento y eso se calcula sobre el total de la deuda. Se hace un globo y a eso se le descuenta el 30%, pero el resultante de ese 30% nunca puede quitar capital, es decir, el límite es la quita de capital porque para eso debería haber una ley en la legislatura”, explicaron en ARBA.

Axel Kicillof en un encuentro de salud en Ensenada

La visión provincial

“El retorno de las bonificaciones por estar al día con el fisco responde a una necesidad clave: incentivar el cumplimiento fiscal y mejorar la conducta de los contribuyentes, fortaleciendo así una cultura tributaria más justa y equitativa”, dijo Girard a LA NACION. “En este contexto de dificultades económicas, sabemos que muchas y muchos bonaerenses enfrentan barreras para estar al día. Por eso, implementamos un plan de pagos especial que ofrece a quienes han tenido dificultades la oportunidad de regularizar su situación fiscal, accediendo el año que viene a bonificaciones y descuentos” , agregó. “Esta medida no solo permite recuperar recursos esenciales para la provincia, sino que también abre la puerta a un sistema tributario más equilibrado, donde cada uno pueda cumplir según sus posibilidades, garantizando la equidad fiscal y apuntalando el rol del Estado en tiempos tan complejos”, cerró.

Esperando un año duro para los giros de fondos desde la Casa Rosada y una caída de la recaudación por el ajuste en la economía, en el gobierno de Kicillof ya había incrementado algunos impuestos. Quitaron exenciones –como en CABA– a la inversión financiera, actualizaron la tasa portuaria, que estaba fija en pesos, y subieron un impuesto a la carne (de 2,5% a 5%). Además, habían impulsado un adelanto extraordinario de Ingresos Brutos a grandes empresas. Allí el gobernador hizo caja por $160.000 millones. En el mismo, amparado en la ley impositiva aprobada en la legislatura, hubo aumentos en los inmobiliarios urbano, rural y las patentes de autos, que llegaron casi a los 288%.

En rigor, a esos incrementos se llegó con la quita de beneficios por adhesión al débito automático (10%) o boleta electrónica, y por discontinuar el descuento a contribuyentes cumplidores (10%).

A comienzos de octubre, los impuestos inmobiliarios rural y urbano mostraron un fuerte aumento, de 100%, en su última cuota (la quinta). En ARBA indicaron que se trató de una cuota adicional –la sexta– que impactaba, indicaron, en el 9% de las partidas. Desde el organismo, lo fundamentaron amparados en la letra de la Ley Tarifaria, en la que se establece que el gobierno bonaerense debe aplicar un adicional en determinados bienes y servicios.

