La AFIP lanza una herramienta para la facturación de pequeños monotributistas

Con la idea de agilizar la tarea de pequeños monotributistas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanza un nuevo facturador que les facilita la emisión de tickets y que estará disponible a partir de este miércoles 1° de junio. El servicio permitirá a contribuyentes de las categorías A, B y C, y a monotributistas sociales, facturar en tres pasos desde un celular, una tablet o una computadora.

Esta herramienta, que busca la inclusión financiera y la formalización de la economía, hará más fácil la tarea de pequeños contribuyentes que, además, verán facilitado también su proceso de registración, según promete la AFIP. “La herramienta está diseñada para simplificar la facturación de los comercios de cercanía, como almacenes, bazares, carnicerías, ferreterías y kioscos, entre otros. También pueden utilizarla trabajadores que realicen oficios como carpintería, reparación de bicicletas, electricidad, herrería, plomería y mecánica, entre otros”, especificó la AFIP mediante un comunicado.

Este servicio, que podrá instalarse desde el 1° de junio, permitirá guardar y consultar el historial de los comprobantes para compartirlos por mensajería instantánea y correo electrónico. El nuevo facturador contempla la posibilidad de emitir tickets y notas de crédito tipo C, y visualizar y descargar los comprobantes emitidos anteriormente.

“El nuevo facturador va a facilitar y agilizar la emisión de comprobantes a los comercios de cercanía y pequeños contribuyentes”, enfatizó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante un evento en la sede del organismo donde participaron funcionarios de los ministerios de Trabajo, Agricultura, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, junto con representantes de cámaras empresarias y movimientos sociales. Y destacó: “El nuevo facturador es una herramienta que complementa el proyecto de monotributo inclusivo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Son instrumentos que promueven la formalización y el ingreso al mundo laboral”.

Según se explicó desde la AFIP, para emitir sus tickets y facturas, los monotributistas que utilicen la plataforma deben ingresar a facturador.afip.gob.ar con su CUIT y clave fiscal para luego detallar los datos de la operación por la cual emiten el comprobante. “La herramienta ofrece la posibilidad de mantener activas las sesiones para realizar operaciones durante ocho horas, una novedad que agiliza el procedimiento de facturación”, se agregó.

En el organismo que conduce Marcó del Pont se remarcó que el facturador complementa el proyecto de ley de monotributo inclusivo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para facilitar la inclusión social, la formalización laboral y el acceso a las prestaciones de la seguridad social. “Uno de los pilares de la iniciativa contempla que el Estado asuma el pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente de todas las personas registradas en las categorías A, B y C”, se concluyó.

El tributarista Santiago Sáenz Valiente, el estudio Santiago A. Sáenz Valiente y Asociados dijo que es muy positivo agilizar la forma de emitir las facturas para las categorías más bajas del monotributo desde el celular y la computadora, pero opinó que no resulta razonable que no se le permita la misma posibilidad a aquellos monotributistas que están en las categorías más altas.

Asimismo, Sáenz Valiente puso la lupa sobre la habilitación que da este nuevo facturador para efectuar la registración inmediata. “Este punto no me convence mucho, porque aquellos que están dentro del régimen de monotributo no tienen que llevar un libro o una registración especial de sus operaciones; si bien el fisco las conoce y, en caso de que se trasponga el límite fijado para cada categoría, puede sacarlos del régimen”, concluyó el especialista.