La ex “Bola de Leliqs” ya es también ex “Bola”: toca el menor nivel en 10 años

Escuchar

La “ex bola de Leliq”, que tanto se temía condicionara una salida de la crisis y aún hoy es un escollo para una posible salida del cepo cambiario, ya está camino a dejar también de ser “bola”.

Esa denominación se hizo popular en los últimos años para, con variantes (antes fue “Bola de Lebac”), referirse a la montaña de pasivos remunerados que el Banco Central (BCRA) acumuló tras largos años de borrachera monetaria para financiar el déficit fiscal. Pero ya había cambiado de nombre al discontinuar la actual conducción de ese ente la colocación de esos títulos diseñados en origen para la absorción monetaria, pero transformados luego en un problema en sí mismo, ya que pasaron a ser otro activo motor para la creación de pesos por pago de intereses cada vez más altos.

De hecho, perdió el “apellido” al ser esos instrumentos desde enero reemplazarlos por los “pases pasivos”.

PASES PASIVOS CAYERON $ 11 BILLONES el día de ayer, cuando se liquidaba la licitación del Tesoro.



Bancos privados desarmaron posiciones por $ 7,6 billones y bancos públicos por $ 3,3 billones.



Esto lleva a los pasivos remunerados del BCRA a mínimos que no se veían desde… pic.twitter.com/oTdJfQqy27 — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) May 21, 2024

La novedad es que ahora, y producto del importante paso dado por el Gobierno el jueves pasado, además va camino a dejar de ser “bola”.

Todo tiene ver con el cambio de estrategia oficial para acelerar el desarme de esta enorme deuda heredada, generando incentivos normativos y de tasa para que los bancos (principalmente) migren esa liquidez de la playa de estacionamiento del BCRA, donde se habían acostumbrado a mantenerla, a títulos de corto plazo a tasa fija emitidos por el Tesoro Nacional.

El resultado, anticipado por La Nacion días atrás, fue una caída cercana a los $11 billones hoy en el total de la deuda remunerada del BCRA, que se suma a la mayor a los $2 billones registrada en las 72 horas previas tras el último recorte de tasas dispuesto, que “lleva a esos pasivos a mínimos que no se veían desde enero de 2014, es decir, en más de 10 años”, hizo notar el economista y consultor Salvador Vitelli tras hurgar en el informe diario de pases que publica esa entidad.

Apuran el achique

El dato, que el BCRA oficializará en cuestión de horas -apenas actualice su informe monetario diario- confirma que los bancos privados desarmaron posiciones que tenían tomadas en pases pasivos por $7,6 billones y que los bancos públicos hicieron lo propio por otros $3,3 billones para suscribir letras o bonos del Tesoro.

Se presume, por el tipo de inversión, que el grueso fue recolocado en las nuevas Letras de Capitalización (Lecap) emitidas a tasas de entre 4,2 y 3,8% mensual (los pases hoy rinden 3,3%) y por vencer en adelante con una periodicidad quincenal.

”Entre el miércoles anterior a la licitación y ayer -día de la integración de la misma- el stock de pases pasivos cayó $12 billones. Más de $9,5 billones fueron de bancos privados. Ahí está el origen de la liquidez que alimento la megalicitación”, coincidió en observar el economista Gabriel Caamaño, director de Estudio Ledesma.

Entre el miércoles anterior a la licitación y ayer día de la integración de la misma el stock de pases pasivos cayó $ 12 billones. más de $ 9,5 billones fueron de bancos privados. Ahí está el origen de la liquidez que alimento la licitación. pic.twitter.com/OVFIZMCXCN — Gabriel Caamaño (@GabCaamano) May 21, 2024

La fuerte reducción de esta deuda (que no desapareció, sino que cambió de titularidad) es relevante porque su caída o desaparición fue una de las condiciones que mencionó el presidente Javier Milei la semana pasada ante empresarios para encaminar el levantamiento del cepo. “Con este paso el Gobierno parece seguir acercándose al objetivo”, juzga Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

Claro que agregó la necesidad de reducir el monto de utilidades habilitadas a ser giradas y retenidas en los últimos años por el cepo (algo en lo que el BCRA avanzó parcialmente al permitir que unos US$1640 millones se cancelen por vía del Bopreal, originalmente diseñado para atender deuda de importadores) y la deuda potencial por $20,5 millones asumida por el ente monetario mediante la venta de opciones de recompra (puts) a los bancos sobre títulos de comprados en subastas primarias al Tesoro.

El gobierno va con éxito en la reducción de los pasivos monetarios del BCRA y el giro de dividendos atrapados por el cepo, para la desregulación del mercado de cambios, falta el tema de los puts como bien dijo Milei. Los Puts son básicamente opciones de venta en poder de bancos… pic.twitter.com/z7DOekhTWX — Cristian (@cristiannmillo) May 21, 2024

La estrategia oficial para acelerar desarme de la “bola de pases” comenzó cuando el BCRA recortó en otros 10 puntos su tasa de política monetaria para dejarla en el 40% anual, el menor nivel desde febrero de 2022. Ese día, además, avisó que retomaría la discrecionalidad para operar en el mercado secundario de bonos, con lo que desactivó la ventanilla de liquidez en favor de los bancos que se abría cuando los precios de esos papeles caían más de 2% en relación con el precio de colocación primaria y lo obligó semanas atrás a emitir más de $ 2 billones en apenas 72 horas.

La movida siguiente correspondió al Ministerio de Economía, que anunció un cronograma de licitaciones de deuda en pesos para todo el año que incluye la emisión periódica de las mencionadas Lecaps para ayudar a limpiar la hoja del balance de BCRA. “Fijó las nuevas tasas de las letras cortas a junio y julio entre 4,2 y 4% reconociendo el precio de sumar riesgo Tesoro y una duration mayor a 1 día”, apuntó el economista Nery Persichini, de GMA Capital.

De inmediato, la complementó el BCRA al eximir del límite de exposición al sector público a los instrumentos a tasa fija que los bancos compren, algo a lo que anexó la posibilidad de volver a adquirir puts sobre los Boncer.

Por todo esto, no sorprendió que el resultado de la subasta fuera el que fue, algo que le dejó al Tesoro una montaña de $8,63 billones “libres” que comenzó a usar, por caso, para recomprarle al BCRA otros títulos de deuda que tenía en cartera, operación en la que involucró unos $700.000 millones. Así, “el BCRA ya casi no tiene AL35; solo U$S2300 millones de AE38, 30 y 29. En 2023, el BCRA vendía Bonos a U$S20 porque no tenía dólares ni pesos En 2024, el BCRA vende Bonos a U$S50 porque al Ministerio de Economía le sobran pesos”, recordó hoy el economista Fernando Marull.

Temas Comunidad de Negocios