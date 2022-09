La falta de neumáticos pone en jaque al negocio de las gomerías

La avenida Warnes recibe clientes de todas partes del país. Compradores del interior recorren cientos de kilómetros con tal de encontrar en esa vía los repuestos que escasean en sus ciudades y pueblos. En el polo automotor de Villa Crespo se condensan decenas de talleres mecánicos, locales de venta de piezas y gomerías, en las que se siente un clima de crisis, de acuerdo con los testimonios que recopiló LA NACION.

Los faltantes se registran desde el año pasado por diversos motivos. Entre ellos se encuentran el freno a las importaciones, que dificultó el abastecimiento de marcas como Michelin o Continental. “Pirelli no entrega nada desde el año pasado. Bridgestone tampoco porque prioriza a los que trabajan directamente con ellos. Fate fabrica un poco, pero entrega menos”, comentó Hans, encargado de un local de la zona, que se quejó de que, en los últimos meses, los pedidos de 200 cubiertas se cumplieron en un 5%, con entregas de 10 o menos. En comparación con la prepandemia, el stock disponible de su local cayó entre un 70% y 80%.

Damián trabaja con su camioneta utilitaria porque se dedica al transporte de mercadería. Por esa razón, carga el vehículo con mucho peso, lo que causó una deformación en una rueda. Consultó a Jorge, un empleado del local, que después de revisar la cubierta fue al fondo del depósito y regresó con tres neumáticos. “Tu medida está fuera de stock hace meses”, le comunicó. Tardaron 15 minutos en determinar cuál de los reemplazos podrían irle mejor, a riesgo de que las ruedas queden a distintas alturas y pueda generarse desgaste y mayor cantidad de problemas en las otras ruedas.

“En 20 años de negocio nunca viví esta situación”, explicó Rubén, dueño de una gomería. Él decidió jubilarse y hoy es su hijo quien se dedica al manejo del negocio. Sus ventas bajaron más del 50% en lo que va del año. La falta de medidas y el aumento de los precios provocaron que la demanda se volcara a opciones alternativas como la compra de cubiertas usadas (muchas veces robadas) y redujeron el interés por los cambios rutinarios, usualmente cada cinco años.

Algunas gomerías son multimarca y se vuelcan a la compra de neumáticos de segunda marca o genéricos –cuyo origen, seguridad y calidad no pueden asegurar–. Otras, en cambio, son puntos de venta de una de las tres empresas de fabricación nacional que suspendieron su producción por el conflicto gremial que ya lleva cinco meses. Rosmi, que tiene 14 sucursales y una de ellas sobre Warnes, solo ofrece Bridgestone. El stock conjunto de todos los locales alcanza para dos meses de ventas. Luego, deberán buscar nuevos acuerdos o volcarse a la alineación y balanceo hasta en tanto se resuelva la provisión. Sin embargo, ya no tienen algunas medidas, como las de diámetro 13.

Las gomerías apuestan a sostenerse con arreglos de cubiertas y, aquellas que tienen otros servicios, con los ingresos que les genera la mecánica. Algunas ven un panorama desolador, porque su negocio depende directamente de poder hacerse de los neumáticos. Kevin, por ejemplo, abrió una sucursal de venta de Michelin hace dos meses y no tiene entregas desde que abrió. Se las arregla con intercambios de lo que queda entre su local y el que tiene en Quilmes.

Los proveedores de Wilson, dueño de otra pequeña gomería, le avisaron hace un mes que no le harían más entregas. Los locales de menor tamaño son la última prioridad de los distribuidores en esta situación de crisis. Solo recibe pedidos de sus clientes, que cada vez son menos y su trabajo consiste, en este momento, en caminar la avenida en búsqueda de las medidas correctas, en negocios competidores. Como en la zona se conocen todos entre sí, la mayoría no quiere venderle. Solo algunos viejos amigos, si no están en una situación límite con el tipo de neumático que busca, se las dejan al costo para que sostenga a sus compradores y evite fundirse hasta volver a la normalidad.