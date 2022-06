La falta de gasoil complica a casi todas las actividades en la mayor parte del país

CORDOBA.- Continúa y se agrava la escasez de gasoil. Hay actividades que están en riesgo extremo, como la foresto industrial y la cosecha de la yerba, ambas en Misiones. En otras, los costos logísticos se multiplican por alargamientos de plazos; pasó de dos a cinco días el traslado de porotos desde Salta y Jujuy a Misiones para llegar a Brasil. En el norte, además, hay subas de productos de consumo masivo atados a los precios más altos que se paga el diésel. En el caso de los ómnibus de larga distancia, las empresas esperan que haya normalización de la oferta para las vacaciones de julio.

Este martes, Transportistas Autoconvocados Unidos y los sindicatos Sutap y Untra, de transporte por camiones, realizarán una protesta en el Obelisco en el marco del paro por tiempo indeterminado por la falta de gasoil y en reclamo de la actualización de las tarifas.

De la última encuesta de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), resultó que solo en Tierra del Fuego no hubo problemas de carga la semana pasada. A medida que se fue desviando parte del diésel del sur hacia el norte que estaba más comprometido, la región se sumó al faltante.

Desde la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (Celadi) indican que “luchan” como “todos” contra el faltante. “Para el fin de semana largo tuvimos porque había en stock de las empresas y ahora nos arreglamos porque estamos en temporada baja; esperamos que se resuelva para las vacaciones de julio”, señala un referente y enfatiza que las empresas están pagando a granel “más que en las estaciones de servicio”.

“Tenemos el mismo cupo que en la pandemia; nos entusiasmamos con haber ganado mercados internacionales y hoy no podemos mover la materia prima a las fábricas”, dice Guillermo Fachielo, presidente de la Asociación de Productores e Industriales Forestales de Misiones y NE de Corrientes (Apifocom). Repasa que desde Came advirtieron sobre el faltante y su profundización hace seis meses y que en estos días no hay gasoil ni para que los supervisores vayan al monte.

Insiste en que las empresas hicieron una “gran inversión” para ganar mercados en Italia, Estados Unidos y China y sin gasoil no pueden trasladar los rollos del monte a las fábricas y, desde allí, a los puertos: “En la frontera no se están cumpliendo con los controles pedidos y hay camiones de afuera cargando combustible. Necesitamos que el Gobierno sea más amigable con las empresas; no podemos perder mercados externos”.

A comienzos de este mes, YPF resolvió comercializar el diésel y la nafta premium a un precio diferencial para vehículos de países vecinos. El objetivo es morigerar el faltante.

Precios de góndola, impactados

El presidente de la Unión Industrial de Formosa, Jorge Antueno, ratifica que “como cada uno vende al precio que le parece” el diésel se genera “incertidumbre” que desemboca en “más inflación”. Repasa que los fletes se encarecen y las mercaderías llegarán, según nos avisaron, “con entre seis y ocho por ciento de aumento”. “Es lamentable que tengamos un país en esta situación; tenemos todo para exportar energía y no tenemos las obras; es una lucha constante”, resume.

En Córdoba, fuentes de diferentes sectores industriales y agropecuarios, coincidieron en que no hay disponibilidad de gasoil suficiente para atender la demanda; los estacioneros se están manejando con cupos que, la “mayoría de las veces, no son suficiente para abastecer un camión para el viaje completo”. La prioridad es para los clientes de la zona y los que no son deben hacer “largas filas y, si consiguen, es para carga parcial”.

Los problemas de los choferes para conseguir combustible generan demoras en la llegada de autopartes que vienen desde Brasil a las terminales de la región centro. “Los plazos se estiran”, admiten desde las fábricas.

Hace una semana camioneros cortaron la Ruta 36 en el km. 605, en Río Cuarto, por la escasez. Daniel Ramonell

Diego Yabes, vicepresidente de la Cámara Argentina del Maní, señala que al faltante se le suman precios altos, por encima de los habituales. “En medio de la cosecha hubo que dejar maní tirado en el campo, con el riesgo de que se deteriore la calidad y, después, pagar más para poder levantarlo”, apunta.

Los precios que se pagan en el centro del país en las estaciones de servicio de marcas es de $151 y $ 170 el Diésel 500, mientras que en las blancas supera los $200. En Formosa y Chaco, el litro se paga entre $170 y $190 en las ciudades capitales y alrededor de $240 en el interior provincial.

En Catamarca y Santiago del Estero, fuentes del sector comercial coincidieron en que no hay faltantes de productos, pero sí algunas subas que las marcas adjudican a los mayores costos de fletes. Desde Came, señalan que el “normal abastecimiento” de frutas y verduras está alterado en las zonas donde hay más escasez de gasoil.

En Orán (norte de Salta), Fernando Ortiz hace hortalizas en contra estación -de mayo a agosto-, como productor tiene un “doble problema”: no tiene diésel para los dos tractores que trabajan en su establecimiento (”nos arreglamos con 200 litros por semana”). Por el otro, el transportista que lleva a los grandes centros de consumo (Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires) llegan con retraso a buscar los productos y tarde a distribuirlos “con lo que se pierde calidad y precio”.

“La mercadería no espera; este es nuestro momento, la temporada; con Came y la Asociación Frutihortícola de Salta llevamos cuatro meses reclamando -agrega-. Uso mediodía de mi jornada en salir a buscar gasoil y mientras hago eso me encuentro con camiones cisterna de Bolivia que cargan no solo en frontera, sino que están viniendo más adentro”.

En Río Negro y Neuquén, hay manifestaciones permanentes sobre la ruta 22, en especial de transportistas independientes que no pueden cargar o que consiguen unos 50 litros para cubrir recorridos de 1.400 kilómetros.

Exportaciones complicadas

El titular de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri, cuenta que las transportistas pymes que deben cargar en el surtidor, hay problemas. Esta es la época en que prácticamente toda la cosecha de poroto negro, rojo y blanco de Jujuy y Salta se envía a Brasil vía Misiones. “Las unidades salen con tanque lleno, pero no siempre pueden reabastecer completo y van cargando de a poco; un flete de dos días lleva cuatro o cinco. Es una dificultad en un momento en que el país necesita las divisas de las exportaciones”, subraya.

También indica que en los supermercados jujeños “comienza a haber algunos faltantes; todavía no importantes, pero si esta situación no se revierte tendremos complicaciones más severas”. Para poder operar, los fletes van a estaciones de servicio blancas, donde pagan más.

Hoy salí a buscar Gasoil, 60/70 km. Y casualmente me crucé con maso menos 10/12 de estos camiones cisterna patente de Bolívia volviendo a su país y llenos con combustible, alguien puede explicar esto? pic.twitter.com/yxlBt2xnlp — Pecho Ortiz (@OrtizPecho) June 25, 2022

Delia Flores, despachante de aduanas y titular de la empresa de transporte internacional Fulltrans, detalla que están pagando el combustible el “doble” que hace dos meses y ratificó que “cada vez se hace más complicado” cargar un tanque básico de camión que son 600 litros, pero que, para completar recorridos largos, cuentan con un adicional. “Se logran 100 litros, 150. Hay que hacer trámites, buscar contactos; es una odisea”, describe.

Su empresa trabaja, en general, sobre la ruta 14 con fletes a Brasil y Chile desde Buenos Aires y Córdoba: “Los cuatro días que llevaba ir desde Buenos Aires al sur brasileño, incluyendo trámites de aduana y documentación de carga, ahora se alargaron dos más. Con el desgaste que significa para los choferes y para el negocio de la logística, en el que una compañía debe estar siempre en movimiento”.