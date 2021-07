Las pymes industriales piden menores tasas de interés y ayuda con los despidos

Acuciadas por la falta de financiamiento en medio de la difícil situación provocada por la pandemia, las pymes industriales piden que se baje la tasa de interés de referencia que fija el Banco Central, porque torna imposible el crédito y es el motor de la suba de precios generalizada. Además, proponen que, para impulsar una mayor generación de empleo, se instrumente un fondo de indemnización y retiro universal, para aliviar el costo de los despidos (hoy rige la doble indemnización y la prohibición de despidos hasta el 31 de diciembre).

Estas y otras cuestiones sectoriales fueron expresadas durante la presentación del 8° Informe del Observatorio IPA (Industriales Pymes Argentinos), que se efectuó de forma virtual y que fue encabezada por Daniel Rosato, presidente de IPA. “Hoy tenemos tres problemas que le ponen límite al crecimiento: la inflación, el financiamiento caro para la producción y la falta de creación de empleo”, opinó el directivo.

Rosato comentó que cierta recuperación que se produjo desde octubre de 2020 en el sector industrial no se vio reflejada en la generación de puestos de trabajo y opinó que eso se debe a que las pymes tienen miedo de contratar por el enorme costo que eso significa actualmente. “Por eso proponemos desde hace tiempo el proyecto de un fondo de indemnización y retiro universal, basado en un aporte compartido entre el empleador y el Estado, del 0,7% de la masa salarial, que será administrado en una caja de la Anses y que luego servirá para cubrir las indemnizaciones”, explicó.

Asimismo, Rosato aclaró que no se pretende cambiar las leyes de trabajo actuales ni hacer una reforma laboral ni quitarle derechos al trabajador, sino que este proyecto, consensuado con los sindicatos, tiene que ver con mejorar las condiciones del empleado. “Desde 2015 a 2019 cerraron 5980 pymes industriales, que dejó miles de trabajadores con gran antigüedad en la calle, y esos trabajadores no cobraron nada, porque los empleadores quebraron y, en ese caso, recién se cobra algo cuando se rematan los bienes. Si hubiera estado ya vigente nuestro proyecto, eso no habría ocurrido”, explicó.

En relación al financiamiento, el Observatorio IPA señaló que la tasa de referencia del BCRA está en 45,44 puntos efectiva anual, y la calificó de “incompatible con el crecimiento”. Como comparación puso a Alemania, país en el que esta tasa fue en mayo de 0% y cuyo índice de inflación anual arrojó un 2,6%.

Además, desde IPA se responsabilizó a la tasa de referencia de ser el “motor” de la suba de precios. “No puede esperarse una inflación mucho menor con esa tasa. Los créditos han mermado medidos en términos constantes. El crédito al sector privado hoy es menor que en diciembre de 2019. Y esto es así incluso pese a los subsidios de tasa que el Ministerio de Desarrollo Productivo ha otorgado”, se señaló en el informe mencionado.

Carlos Alonso, miembro del Observatorio IPA, dijo que preocupa y mucho esta situación, porque sin financiamiento no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo. “Solo se financia el consumo a tasas muy elevadas. Hace falta direccionar ese crédito a los sectores productivos y a tasas razonables, única forma de aumentar la capacidad instalada”, afirmó.

Por otra parte, los analistas económicos del IPA insistieron con la problemática del costo de los insumos difundidos, pero festejaron la decisión conjunta del Estado y las pymes para evitar “abusos” en los aumentos. “Debemos resaltar la gestión hecha por IPA ante el Enargas, que permitió que las empresas que tenían contrato directo con los productores pudieran contratar con las distribuidoras, evitando de esta forma el abuso al que pretendían someter a las empresas por parte de estos, con incrementos en los contratos de más del 100% en dólares. Esperemos que esto se repita en otros ámbitos”, subrayó Rosato.